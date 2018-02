Zagreb zamijenio dobavljača vode i podebljao narudžbu. Istražili smo detalje

Sportski park Mladost desetljećima se grije i hladi geotermalnom vodom na kojoj leži Zagreb. U 2016. godini za te potrebe kupljeno je 162.000 kubnih metara, da bi prošle ta brojka bila povećana za oko 64 posto na 265.000 kubika. Premda je prvotno procijenio da će za posao otkupa vode izdvojiti 1,62 milijuna kuna, Zagreb je na kraju prihvatio ponudu tvrtke Element Energetika, tešku 2,16 milijuna kuna, koji se jedini javio na natječaj

Jozić je tako odgovorila na pitanje zastupnika Vladimira Ferdeljija, do kojeg je došla informacija da je Grad, nakon što je odlučio s Inom ugasiti Terme Zagreb , započeo kupovati geotermalnu vodu za SRC Mladost od tvrtke Element Energetika . Ferdeljija je uz spomenuto zanimalo po kojoj cijeni Grad kupuje vodu danas, a po kojoj je kupovao prije.

Grad je početno procijenio vrijednost nabave na 1,62 milijuna kuna s PDV-om, da bi na kraju potpisao ugovor na 2,16 milijuna kuna. Druge opcije nije ni bilo jer Element Energetika ima isključivo pravo na prodaju vode s te bušotine.

Kolika je cijena metra kubnog geotermalne vode za potrebe kompleksa Mladost, u obavijesti o sklopljenim ugovorima u Elektroničkom oglasniku javne nabave nije navedeno.

Na upit tportala iz USO-a su odgovorili kako su vodu od Ine, dok je ona bila koncesionar do rujna 2015. godine na Geotermalnom polju Zagreb, u sklopu kojeg se nalaze tri bušotine Mladost, kupovali za 6,55 kn/m3 bez PDV-a i da ta cijena vrijedi danas. Koliko su vode kupili u 2017., iz USO-a su najavili da će odgovor dostaviti naknadno, ali do zaključenja teksta on nije stigao.

No to nije teško izračunati s obzirom na to da je poznata visina potpisanog ugovora i cijena kubnog metra geotermalne vode.

To bi značilo da je za godinu dana Grad za potrebe SRC-a Mladost odlučio kupiti 265.244 kubnih metara vode.