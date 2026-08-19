Zadarska četvorka se danima opijala prije paljenja požara: 'Poljakinja nije svjesna što je učinila'

Aleksandra Cichocka bila je u bliskom prijateljskom odnosu s jednim od osumnjičenih za 10 požara na zadarsko području te su u pijanom stanju samo sjeli u autu i 'krenuli u pustolovinu'
Trojica hrvatskih i jedna poljska državljanka koji su uhićeni pod optužbom da su izazvali 10 požara između 14. i 15. kolovoza na zadarskom području, opijali su se danima prije nego su podmetnuli požari, piše Luka Safundžić za 24 sata.
Izvor blizak istrazi, za taj je medij naveo da je četvorka bila na partiju a zatim su 'sjeli u auto i krenuli u avanturu'. Govoreći o uhićenoj Poljakinji, Aleksandri Cichocki imala je bliski prijateljski odnos s jednim od optuženih.
'Ona nije svjesna što je napravila ali bit će kroz neko vrijeme. Bila je u prolazu kroz Hrvatsku, pili su nekoliko dana, to je bilo alkohola u neograničenim količinama', rekao je izvor dodajući da mu nije jasno zašto su to napravili.
Poljoprivredni poticaji i toksičan otpad
Državno odvjetništvo tereti četvorku za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti te im prema zakonu prijeti kazna od jedne do 10 godina zatvora. Svi su pritvoreni zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
Podsjetimo, među osumnjičenima su Daniel Stegnjaić koji je za obiteljski OPG od 2017. do 2026. godine primio sve skupa 220.974,42 eura poljoprivrednih potpora. Drugoosumnjičeni je Vladimir Ćupić iz afere 'crno brdo' na čijem je zemljištu završilo oko 140 tisuća tona silikomanganske i feromanganske troske, iako je vjerovao da će se tamo odbacivati samo građevinski otpad. O trećeoptuženom, Jovanu Mioviću nema javno dostupnih podataka.