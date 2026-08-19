Zadarska četvorka se danima opijala prije paljenja požara: 'Poljakinja nije svjesna što je učinila'

Trojica hrvatskih i jedna poljska državljanka koji su uhićeni pod optužbom da su izazvali 10 požara između 14. i 15. kolovoza na zadarskom području , opijali su se danima prije nego su podmetnuli požari, piše Luka Safundžić za 24 sata .

Izvor blizak istrazi, za taj je medij naveo da je četvorka bila na partiju a zatim su 'sjeli u auto i krenuli u avanturu'. Govoreći o uhićenoj Poljakinji, Aleksandri Cichocki imala je bliski prijateljski odnos s jednim od optuženih.

'Ona nije svjesna što je napravila ali bit će kroz neko vrijeme. Bila je u prolazu kroz Hrvatsku, pili su nekoliko dana, to je bilo alkohola u neograničenim količinama', rekao je izvor dodajući da mu nije jasno zašto su to napravili.