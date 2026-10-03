Iznad Trogira buknuo požar, brzo se širi: Zatražena dva kanadera

Na području iznad Trogira u subotu poslijepodne izbio je požar otvorenog prostora, zbog kojeg su na teren upućene brojne vatrogasne snage, a zatražena je i pomoć iz zraka.
Prema informacijama Hrvatske vatrogasne zajednice, dojava o požaru na brdu Vlaška zaprimljena je u 14:42 sati. Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i makiju.
U gašenju sudjeluju vatrogasci s operativnih područja Trogira i Kaštela, dok su zbog razmjera požara zatražena i dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415.
Snimke s tog područja pokazuju gust stup dima koji se uzdiže iznad brda i vidljiv je iz okolnih naselja.
Hrvatska vatrogasna zajednica ujedno je upozorila građane na pojačan oprez zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju nastanku i širenju požara.
Više informacija o stanju na požarištu očekuje se tijekom poslijepodneva.