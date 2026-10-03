VATROGASCI NA TERENU

Iznad Trogira buknuo požar, brzo se širi: Zatražena dva kanadera

B. Stilin

03.10.2026 u 16:11

tportal
Izvor: tportal.hr / Autor: Neven Bučević
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Na području iznad Trogira u subotu poslijepodne izbio je požar otvorenog prostora, zbog kojeg su na teren upućene brojne vatrogasne snage, a zatražena je i pomoć iz zraka.

Prema informacijama Hrvatske vatrogasne zajednice, dojava o požaru na brdu Vlaška zaprimljena je u 14:42 sati. Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i makiju.

U gašenju sudjeluju vatrogasci s operativnih područja Trogira i Kaštela, dok su zbog razmjera požara zatražena i dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415.

Snimke s tog područja pokazuju gust stup dima koji se uzdiže iznad brda i vidljiv je iz okolnih naselja.

Hrvatska vatrogasna zajednica ujedno je upozorila građane na pojačan oprez zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju nastanku i širenju požara.

Više informacija o stanju na požarištu očekuje se tijekom poslijepodneva.

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