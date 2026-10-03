Iznad Trogira buknuo požar, brzo se širi: Zatražena dva kanadera

Prema informacijama Hrvatske vatrogasne zajednice, dojava o požaru na brdu Vlaška zaprimljena je u 14:42 sati. Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i makiju.

U gašenju sudjeluju vatrogasci s operativnih područja Trogira i Kaštela, dok su zbog razmjera požara zatražena i dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415.