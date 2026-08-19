Zbog zaraze čekaonica u bolnici puna ljudi s istim tegobama: 'Unuk i majka su mi jako loše'

Velik broj građana Šibenika u posljednja dva dana zatražio je liječničku pomoć zbog bolova u trbuhu, povraćanja, proljeva i visoke temperature. Uzrok zasad nije potvrđen, a sumnja se na zarazu salmonelom
Da se u gradu događa nešto neuobičajeno, redakciji ŠibenikIN-a javili su čitatelji, a neki od njih opisali su ozbiljne zdravstvene tegobe članova svojih obitelji.
'U bolnici su mi završili dvoipolgodišnji unuk i majka od 80 godina, i jako su loše. Čekaonica u bolnici puna je ljudi s istim tegobama', ispričala je za ŠibenikIN jedna od stanovnica tog grada.
Nekoliko osoba s kojima je portal razgovarao posumnjalo je da bi tegobe mogle biti povezane sa svinjetinom kupljenom na blagdan Velike Gospe u šibenskoj mesnici. Međutim zasad nema službene potvrde da je upravo ta namirnica izvor problema, a više bi se trebalo znati nakon analize uzetih uzoraka.
Da je u šibensku bolnicu stigao povećan broj pacijenata s istim ili sličnim simptomima, potvrdila je ravnateljica Opće bolnice Šibensko-kninske županije, dr. Ivana Skorić.
'Istina je da je primljen veći broj pacijenata s akutnom crijevnom infekcijom, a u ovom trenutku razmatra se o hospitalizaciji jednog pacijenta', kazala je za ŠibenikIN.
O mogućem uzroku nije željela nagađati prije nego što Odjel za kliničku mikrobiologiju Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije završi obradu uzoraka.