JAVLJA POLICIJA

VIDEO Požar progutao pogon za pelete u Hercegovcu, šteta je golema

I.H./Hina

03.10.2026 u 16:01

tportal
Izvor: Društvene mreže / Autor: JVP Garešnica/Facebook
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Požar u pogonu za izradu peleta u krugu pilane u Hercegovcu prouzročio je materijalnu štetu od oko 100.000 eura, a izbio je zbog tehničkog kvara, priopćila je u subotu bjelovarsko-bilogorska policija

Požar je izbio u srijedu oko 23 sata u Moslavačkoj ulici.

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Ugasili su ga pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Garešnice te dobrovoljnih vatrogasnih društava Hercegovac i Velika Trnava. Očevidom, uz stručnu pomoć inspektora za zaštitu od požara, eksploziva i oružja, utvrđeno je da je požar prouzročio kratki spoj na električnim instalacijama.

Vatra se iz montažnog metalnog kontejnera proširila na ostatak hale. Izgorjeli su cerada kojom je bio prekriven krov hale, cirkular za rezanje, upravljački ormari, viljuškar, palete s vrećama peleta, transporter, pakirka i preša za pelete.

Štetu je procijenila odgovorna osoba u tvrtki, navodi policija.

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