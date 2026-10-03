VIDEO Požar progutao pogon za pelete u Hercegovcu, šteta je golema

Požar u pogonu za izradu peleta u krugu pilane u Hercegovcu prouzročio je materijalnu štetu od oko 100.000 eura, a izbio je zbog tehničkog kvara, priopćila je u subotu bjelovarsko-bilogorska policija

Požar je izbio u srijedu oko 23 sata u Moslavačkoj ulici.

Ugasili su ga pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Garešnice te dobrovoljnih vatrogasnih društava Hercegovac i Velika Trnava. Očevidom, uz stručnu pomoć inspektora za zaštitu od požara, eksploziva i oružja, utvrđeno je da je požar prouzročio kratki spoj na električnim instalacijama.