Nakon toplog i ugodnog petka slijedi podjednako ugodan vikend, unatoč naoblaci i mogućnosti kiše u nedjelju predvečer. No od ponedjeljka će ponovno zahladnjeti, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda

U subotu će biti pretežno, u unutrašnjosti i djelomice sunčano te i dalje iznadprosječno toplo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 3 do 8, duž obale i na otocima između 7 i 12 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna od 23 do 26, na Jadranu i u gorju od 18 do 22 Celzijeva stupnja, navodi Državni hidrometeorološki zavod. Puhat će uglavnom slab vjetar, sredinom dana ponegdje umjeren, a u gorju i jak jugozapadni, na Jadranu i jugoistočni. Ujutro uz obalu burin.

U nedjelju će maksimalna temperatura dosezati 25 stupnjeva, no poslijepodne i navečer moguća je kiša, uglavnom na Jadranu. U ponedjeljak je moguće malo kiše u gorju i u Dalmaciji, a u utorak na krajnjem jugu. Umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu mjestimice jaka bura s olujnim udarima očekuje se u ponedjeljak. Temperatura će se u ponedjeljak ujutro kretati do 9 na kopnu, a do 14 na Jadranu. Popodnevna oko 18 na kopnu i 22 Celzijeva stupnja na Jadranu.