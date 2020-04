Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku i razmjerno vjetrovito, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za ponedjeljak

Zapuhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na većem dijelu Jadrana jaka bura s olujnim udarima, a na jugu Dalmacije veći dio dana umjereno jugo.

Najniža temperatura zraka od 1 do 6 na kopnu, od 9 do 14 na Jadranu. Najviša dnevna od 7 do 12 u unutrašnjosti te od 12 do 17 stupnjeva na obali i otocima.