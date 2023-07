Za svakog ponešto: Ovo je 15 najljepših plaža u Europi

Kako piše Forbes , na popisu 15 najljepših plaža u Europi prema EBD-u prednjači Španjolska sa svojim skrivenim draguljem Torrente de Pareis na otoku Mallorci. Slijede Bordeira na portugalskoj obali Algarve i još jedna plaža u Španjolskoj – Cantabria. Najviše svojih plaža na popisu najljepših ima Španjolska, njih pet, dok su na drugom mjestu po brojnosti one talijanske. Na popisu ima i divljih plaža, što ukazuje na to da je sve veći interes za manje razvikanim odredištima na kojima nema gužve.

Na mali otok Torrente de Pareis možete doći na dva načina. Jedan je za one avanturističkog duha, koji njeguju sportski način života – devet kilometara pješačenja na zahtjevnoj ruti moguće je samo za vrijeme suše, što može trajati i do šest sati. Srećom, postoji i jednosatni izlet brodom iz luke Söller.

Čista priroda, bujna paprat, nijedno veliko odmaralište u blizini, a nema ni bučnih kafića. To će vas dočekati odete li u Cantabriju. Plaža Amio prevlakom je povezana s otočićem, što je čini jedinstvenom. U Cantabriji vrijedi posjetiti i plažu Ballota, također jednu od najljepših u Španjolskoj.

Na ovoj plaži možete uživati samo kad je oseka. Raspored oseke možete provjeriti online kako biste bili sigurni da ćete stići malo prije njezina početka i uživati ​​u ovom iznimnom spektaklu. Kako bi se izbjegle gužve, ograničen je broj posjetitelja, no posjet plaži možete besplatno rezervirati. Tijekom svog posjeta svakako posjetite Ribadassella i Cudillero, uvrštene među najbolje skrivene dragulje u Španjolskoj.

As Catedrais, Galicija, Španjolska

As Catedrais, Galicija, Španjolska Izvor: Profimedia / Autor: laurent davoust / Panthermedia / Profimedia

Šljunčana je to plaža s tirkiznim morem u jednoj od najsunčanijih regija Europe. Na njoj se nalaze i dva restorana, a za ljubitelje nautičkih aktivnosti organiziraju se i vožnje kajakom.

Ova prelijepa plaža nalazi se u turskoj Dolini leptira, u koju insekti dolaze polagati svoja jaja. Stiješnjena između grebena planine Babadag, Dolina leptira savršeno je mjesto za treking s bujnom vegetacijom, prekrasnim pogledom i zalascima sunca te obiluje različitim vrstama leptira. Kako biste izbjegli gužve, preporučuje se posjetiti je ujutro ili navečer. Pritom budite oprezni jer je planinarska staza strma, a plaži nije lako pristupiti s brda. Za one koji nisu toliko vješti planinari, tu je vožnja brodom ili brodskim taksijem iz Ölüdeniza.

10. Cala Tonnarella dell'Uzzo, San Vito lo Capo, Sicilija

Skrivena plaža okružena prirodom ponosi se kristalno čistim morem, idealnim za ronjenje. Kao i do drugih skrivenih i divljih plaža, do Cale Tonnarelle dell'Uzzo teže je doći. Potrebno je 20 minuta hoda od parkirališta. I ponesite sa sobom hranu i vodu jer s obzirom na to da je dio prirodnog rezervata, nema restorana ni kafića.