Policijski helikopter iznad Splita 'gađan' laserom, prevozio pacijente s Thompsonova koncerta

'Imali smo na koncertu u Sinju dva medicinska leta, znači spašavanje života, i na oba leta su nas iznad Splita gađali laserima! Osobe nisu locirane, koordinate znamo, možda budu, možda ne. Ali nije naglasak na hvatanju ljudi i kažnjavanju, nego da ljudi shvate da to nije dobro! Naglasak je na prevenciji jer s tom radnjom mogu u konačnici srušiti zrakoplov ', rekao je pomoćnik zapovjednika ATJ Lučko za zrakoplovnu jedinicu i pilot Alen Sambolec reporterki Dnevnika Nove TV Ivani Pezo Moskaljov.

Zasad nepoznati počinitelj dvaput je odlučio ozbiljno otežati posao posadi helikoptera, ugroziti sigurnost leta i zdravlje pilota tako da je laserskom zrakom ometao let iznad Splita na putu do bolnice u koju se prevozilo osobe s Thompsonova koncerta u Sinju.

Sambolec je objasnio da nije riječ o bezazlenoj igri, nego o ugrožavanju sigurnosti leta zrakoplova i ozbiljnom ugrožavanju zdravljja pilota.

'Ako laser prođe kroz naočale do oka pilota, može ga trajno onesposobiti za letenje, za cijelu karijeru. Imao sam nekoliko primjera, nisu bili ozbiljni, maknuli smo glavu od smjera dolaska lasera, ugasili svjetla na helikopteru i prošli kroz to, međutim, moglo je biti i drugačije', naglasio je Sambolec.

Navodi da počiniteljima nije lako ući u trag, pogotovo u gusto naseljenim područjima, no da policija ima opremu koja može prilično precizno locirati područje s kojeg je odašiljana laserska zraka te da je uspješno uhvaćeno nekoliko počinitelja.

'Ljudi na to gledaju kao na igru, osobito jer laser danas možete kupiti na internetu za 50 ili 100 eura, gađa do deset tisuća metara visine', napomenuo je Sambolec i dodao da počiniteljima prijeti zatvorska kazna od šest mjeseci do pet godina.

Do ometanja zrakoplova laserom najčešće dolazi u blizini aerodroma, kada su letjelice u niskom letu. Iz Agencije za civilno zrakoplovstvo za Novu TV navode da je prošle godine bilo 24 takva 'napada', a da ih je ove godine prijavljeno 17.