Za ravnatelja HZZO-a se javilo šest kandidata? Ovo su uvjeti koje moraju zadovoljiti

Danas će biti formirano povjerenstvo koje će s kandidatima obavljati razgovore, neslužbeno se doznaje iz izvora bliskih Ministarstvu zdravstva.

Mandat ravnatelja i zamjenika ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) traje četiri godine, a imenuje ih Vlada na prijedlog ministra zdravstva. Tome prethode intervjui s kandidatima koji su se javili na javni natječaj.

Mjesto ravnatelja HZZO-a otvoreno je nakon što je Vlada 27. studenoga razriješila Luciana Vukelića, koji je Zavod vodio od 2017. godine. On je razriješen dužnosti u sklopu kadrovskih promjena, a do izbora novog ravnatelja Zavod vodi vršitelj dužnosti ravnatelja Hrvoje Šušković.