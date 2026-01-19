preko 150 ozlijeđenih

Plenković izrazio sućut Španjolskom premijeru, najmanje 39 osoba poginulo u sudaru vlakova

I.K./Hina

19.01.2026 u 13:57

Andrej Plenković i Pedro Sanchez
Andrej Plenković i Pedro Sanchez Izvor: EPA / Autor: Emilio Naranjo
Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je izraze sućuti španjolskom premijeru Pedru Sánchezu zbog željezničke nesreće u Andaluziji u kojoj je u nedjelju poginulo najmanje 39 osoba, a više od 150 je ozlijeđeno.

"S velikim žaljenjem primio sam vijest o željezničkoj nesreći u kojoj su živote izgubili brojni španjolski državljani, a mnogi su i ozlijeđeni", napisao je Plenković u objavi Vlade.

"Uime Vlade Republike Hrvatske, hrvatskoga naroda i svoje osobno, Vama, obiteljima stradalih i cijelom španjolskom narodu izražavam duboku sućut. Ozlijeđenima želimo brz i uspješan oporavak."

Jedna od težih željezničkih nesreća u povijesti Španjolske dogodila se oko 19:40 sati kada je brzi vlak s 317 putnika iz Málage za Madrid iskočio iz tračnica. Španjolske vlasti istražuju uzrok sudara.

