Plenković izrazio sućut Španjolskom premijeru, najmanje 39 osoba poginulo u sudaru vlakova

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je izraze sućuti španjolskom premijeru Pedru Sánchezu zbog željezničke nesreće u Andaluziji u kojoj je u nedjelju poginulo najmanje 39 osoba, a više od 150 je ozlijeđeno.

"S velikim žaljenjem primio sam vijest o željezničkoj nesreći u kojoj su živote izgubili brojni španjolski državljani, a mnogi su i ozlijeđeni", napisao je Plenković u objavi Vlade.

PVRH @AndrejPlenkovic uputio je izraze sućuti predsjedniku španjolske Vlade @desdelamoncloa @sanchezcastejon povodom strašne željezničke nesreće kod Adamuza, u kojoj su živote izgubili deseci španjolskih državljana, a mnogi su ozlijeđeni.https://t.co/vCcLNu8Wb2 — Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) January 19, 2026

"Uime Vlade Republike Hrvatske, hrvatskoga naroda i svoje osobno, Vama, obiteljima stradalih i cijelom španjolskom narodu izražavam duboku sućut. Ozlijeđenima želimo brz i uspješan oporavak."