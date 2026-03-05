U ovom hrvatskom gradu ukinuta naplata parkiranja: Ovo vam je poklon za Uskrs

A po presudi takve odluke donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, a ne gradonačelnik.

'Nije u toj odluci Gradskog vijeća propisano sve što je trebalo biti propisano oko parkinga , nego je dio ovlasti prenesen na gradonačelnika koji sam onda pravilnikom detaljizirao neke stvari oko zona i tako', kaže Marin Mandarić , gradonačelnik Đakova, za RTL Danas .

Naplata parkinga je prestala presudom Visokog upravnog suda koji je izvan snage stavio odluku Gradskog vijeća iz 2019. godine.

'On ne može samovoljno donijeti tako važne odluke za Grad bez da se o tome savjetuje s građanima na koje se ta odluka odnosi i s Gradskim vijećem', kaže Ivana Francem, vijećnica Gradskog vijeća Đakova.

'Ustaljena praksa'

Gradonačelnik tvrdi da je do presude o ukidanja naplate došlo zbog proceduralnih razloga.

'Rekao bih da je to tada, tih godina bila praktički ustaljena praksa i drugi gradovi su imali sličnu situaciju, koji su bili pozvani da svoje odluke usklade sa zakonom', kaže Mandarić.

Vijećnica koja je zatražila ocjenu zakonitosti kaže da presuda jasno govori o samovolji gradonačelnika.

'Da je gradonačelnik s pravilnikom koji je donio na osnovu odluke iz 2019. prekoračio svoje ovlasti', kaže Ivana Francem.

Javno savjetovanje

Prijedlog nove odluke o naplati parkinga u Đakovu je u javnom savjetovanju kako bi u odlučivanju o tome mogli sudjelovati svi.

'Kako u buduće dizajnirati naš sustav naplate parkinga ili ga možda uopće nećemo imati, to je isto jedna od mogućnosti koja je na stolu', kaže gradonačelnik Mandarić.

Javno savjetovanje traje 30 dana, nakon čega će prijedlog odluke na Gradsko vijeće pa je sigurno da će Uskrs proći bez naplate parkinga.

'Ja sam poručila građanima neka ovo smatraju mojim poklonom za uskrsne blagdane', kaže vijećnica Francem.

Onima koji su platili godišnje parking karte, one će biti produžene kada naplata ponovno počne ili će im u slučaju ukidanja naplate novac biti vraćen. No, oni koji su pomislili da bi im mogao biti vraćen novac plaćen za parkiranje ili za kazne, uzalud su se ponadali, jer u Gradu kažu da je sudska odluka zaustavila naplatu tek kada je donesena.