ulazi u većinu

Još jedna ruka: I Zurovec se dogovorio s Plenkovićem?

Bi. S.

05.03.2026 u 21:12

Dario Zurovec
Dario Zurovec Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
Bionic
Reading

Ako je vjerovati neslužbenim informacijama, rukama vladajućih pridružit će se i ona gradonačelnika Svete Nedelje Darija Zurovca

On je, kako piše Večernji list, u srijedu konačno popio željenu kavu s premijerom Andrejem Plenkovićem i njegovim suradnicima.

Zurovec je prije desetak dana, piše Večernji, prilično otvoreno izrazio spremnost da se pridruži vladajućoj većini, ističući pritom kako je prva točka o kojoj želi razgovarati željeznica do Svete Nedelje i Samobora.

vezane vijesti

Neslužbeno se pritom moglo čuti da Zurovec želi i HDZ-ovu podršku za kandidaturu za župana Zagrebačke županije na idućim lokalnim izborima

vezane vijesti

preporučujemo

rat u iranu

rat u iranu

Papa poslao moćnu poruku: 'Napustite planove smrti'
zakonske izmjene

zakonske izmjene

Izrečene kazne: Habijan najavio ukidanje 'popusta'
vojna tehnologija

vojna tehnologija

Amerikanci u Iranu otkrili novo moćno oružje: Ove ratne strojeve vidimo prvi put na djelu

najpopularnije

Još vijesti