Još jedna ruka: I Zurovec se dogovorio s Plenkovićem?

On je, kako piše Večernji list, u srijedu konačno popio željenu kavu s premijerom Andrejem Plenkovićem i njegovim suradnicima.

Zurovec je prije desetak dana, piše Večernji, prilično otvoreno izrazio spremnost da se pridruži vladajućoj većini, ističući pritom kako je prva točka o kojoj želi razgovarati željeznica do Svete Nedelje i Samobora.