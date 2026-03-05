Još jedna ruka: I Zurovec se dogovorio s Plenkovićem?

Ako je vjerovati neslužbenim informacijama, rukama vladajućih pridružit će se i ona gradonačelnika Svete Nedelje Darija Zurovca
On je, kako piše Večernji list, u srijedu konačno popio željenu kavu s premijerom Andrejem Plenkovićem i njegovim suradnicima.
Zurovec je prije desetak dana, piše Večernji, prilično otvoreno izrazio spremnost da se pridruži vladajućoj većini, ističući pritom kako je prva točka o kojoj želi razgovarati željeznica do Svete Nedelje i Samobora.
Neslužbeno se pritom moglo čuti da Zurovec želi i HDZ-ovu podršku za kandidaturu za župana Zagrebačke županije na idućim lokalnim izborima