Netko je pokušao otvoriti sarkofag ispred dubrovačke katedrale

Bi. S. / Hina

05.03.2026 u 23:00

Izvor: Pixsell / Autor: Grgo Jelavic/PIXSELL
Dubrovačka policija dobila je u četvrtak poslijepodne obavijest da je netko pokušao otvoriti poklopac sarkofaga pronađenog tijekom radova sanacije pločnika Poljane Marina Držića ispred dubrovačke katedrale

Policija je na mjestu događaja obavila očevid o okolnostima slučaja.

'U tijeku su konzultacije s državnim odvjetništvom oko kvalifikacije kaznenog djela u sklopu kojih se čeka i službeno izvješće područne konzervatorske službe Ministarstva kulture i medija u Dubrovniku', navela je Policijska uprava dubrovačko-neretvanska.

Potpuno očuvani pokrov sarkofaga iz doba kasne antike pronađen je pri obnovi pločnika Poljane Marina Držića ispred dubrovačke katedrale. U tijeku je čišćenje okolnog terena kako bi se utvrdio opseg zahvata u istraživanju koje slijedi.

