Witkoff i Kushner u Moskvi: 'Pregovori su se sveli na jedno pitanje'

Putin se sastao s dvojicom Amerikanaca nešto prije ponoći po lokalnom vremenu u Moskvi nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da je dogovor "razumno blizu", a Witkoff je rekao da su se pregovori sveli na jedno pitanje.

Witkoff i Kushner doputovali su radi pregovora s Putinom o mogućem planu za okončanje najsmrtonosnijeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata.