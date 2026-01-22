Witkoff i Kushner u Moskvi: 'Pregovori su se sveli na jedno pitanje'

sastanak s putinom

Ruski predsjednik Vladimir Putin započeo je sastanak s američkim izaslanicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom u četvrtak kasno navečer kako bi razgovarali o planu za okončanje rata u Ukrajini, priopćio je Kremlj.

Putin se sastao s dvojicom Amerikanaca nešto prije ponoći po lokalnom vremenu u Moskvi nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da je dogovor "razumno blizu", a Witkoff je rekao da su se pregovori sveli na jedno pitanje.

Witkoff i Kushner doputovali su radi pregovora s Putinom o mogućem planu za okončanje najsmrtonosnijeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata.

Putin je kasno u srijedu rekao da će razgovarati o rješavanju ukrajinskog pitanja i mogućnosti korištenja zamrznutih ruskih sredstava za obnovu teritorija pod ruskom okupacijom, ali i o Trumpovom prijedlogu za 'Odbor za mir', inicijative za promicanje mira diljem svijeta.

Nakon razgovora, pregovarači će otići izravno u Abu Dabi, rekao je Witkoff u četvrtak, "gdje će biti pregovora između vojski i rasprava" o gospodarskim pitanjima.

