WHO poručio Trumpu: 'Preporuke za cijepljenje temelje se na znanosti'

Svjetska zdravstvena organizacija u utorak je branila znanstveno utemeljen proces koji se koristi za određivanje rasporeda cijepljenja djece nakon što je predsjednik Donald Trump potpisao izvršnu uredbu usmjerenu na smanjenje broja preporučenih cijepljenja djece u Sjedinjenim Državama
U ponedjeljak je Trump potpisao izvršnu uredbu kojom se poziva na smanjenje rasporeda cijepljenja djece na 11 imunizacija.
Trump je rekao da bi taj potez američkoj djeci pružio "zlatni standard" zaštite i bolje uskladio Sjedinjene Države s drugim razvijenim zemljama koje preporučuju manje doza.
Stručnjaci za cjepiva kažu da se druge razvijene zemlje koje preporučuju manje doza suočavaju s različitim rizicima od bolesti i imaju različite zdravstvene sustave.
Uredba slijedi cilj američkog ministra zdravstva Roberta F. Kennedyja Jr., koji je dovodio u pitanje sigurnost cjepiva i povezivao ih s pojavom autizma, iako znanstvene studije i javnozdravstvene vlasti nisu pronašle dokaze o korelaciji.
Glasnogovornik WHO-a Tarik Jašarević rekao je da se preporuke za cijepljenje temelje na više od 60 godina istraživanja WHO-a, nacionalnih tijela i neovisnih stručnih skupina.
"Vrijeme cijepljenja određeno je opsežnim znanstvenim pregledom kada su ljudi najosjetljiviji na određene bolesti i razvojem imunološkog sustava", rekao je.
Jašarević je dodao da se zemlje obično oslanjaju na nacionalne tehničke savjetodavne skupine za imunizaciju sastavljene od multidisciplinarnih stručnjaka koji vladama i voditeljima programa cijepljenja daju neovisne preporuke utemeljene na dokazima.
Te skupine, rekao je, pri uspostavljanju nacionalnih rasporeda crpe smjernice Strateške savjetodavne skupine stručnjaka za imunizaciju (SAGE) WHO-a.
"Ono što proizlazi iz WHO-a utemeljeno je na znanosti. Nadamo se da će sve zemlje koristiti ove najbolje znanstvene dokaze koje imamo", rekao je Jašarević.