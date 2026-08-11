WHO poručio Trumpu: 'Preporuke za cijepljenje temelje se na znanosti'

Trump je rekao da bi taj potez američkoj djeci pružio "zlatni standard" zaštite i bolje uskladio Sjedinjene Države s drugim razvijenim zemljama koje preporučuju manje doza.

U ponedjeljak je Trump potpisao izvršnu uredbu kojom se poziva na smanjenje rasporeda cijepljenja djece na 11 imunizacija.

Stručnjaci za cjepiva kažu da se druge razvijene zemlje koje preporučuju manje doza suočavaju s različitim rizicima od bolesti i imaju različite zdravstvene sustave.

Uredba slijedi cilj američkog ministra zdravstva Roberta F. Kennedyja Jr., koji je dovodio u pitanje sigurnost cjepiva i povezivao ih s pojavom autizma, iako znanstvene studije i javnozdravstvene vlasti nisu pronašle dokaze o korelaciji.

Glasnogovornik WHO-a Tarik Jašarević rekao je da se preporuke za cijepljenje temelje na više od 60 godina istraživanja WHO-a, nacionalnih tijela i neovisnih stručnih skupina.

"Vrijeme cijepljenja određeno je opsežnim znanstvenim pregledom kada su ljudi najosjetljiviji na određene bolesti i razvojem imunološkog sustava", rekao je.

Jašarević je dodao da se zemlje obično oslanjaju na nacionalne tehničke savjetodavne skupine za imunizaciju sastavljene od multidisciplinarnih stručnjaka koji vladama i voditeljima programa cijepljenja daju neovisne preporuke utemeljene na dokazima.

Te skupine, rekao je, pri uspostavljanju nacionalnih rasporeda crpe smjernice Strateške savjetodavne skupine stručnjaka za imunizaciju (SAGE) WHO-a.

"Ono što proizlazi iz WHO-a utemeljeno je na znanosti. Nadamo se da će sve zemlje koristiti ove najbolje znanstvene dokaze koje imamo", rekao je Jašarević.