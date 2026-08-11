Tajfun Dolphin hara Kinom: Meteorolozi upozoravaju na obilne oborine

Najjači tajfun koji je pogodio Kinu ove godine stvorio je neobično otporan olujni sustav koji je putovao gotovo 6.000 kilometara prije nego što je stigao do kopna tijekom vikenda. Doseg oluje proširio se sve do Pekinga, više od 1.000 kilometara sjeverno od Hubeija.

Četiri okruga na periferiji glavnog grada aktivirala su najvišu razinu uzbune na poplave, dok se grad pripremao za više od trećine godišnje količine oborina tijekom 24 sata.