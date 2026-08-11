Tajfun Dolphin hara Kinom: Meteorolozi upozoravaju na obilne oborine

Tajfun Dolphin u utorak se probio dublje u unutrašnjost središnje kineske pokrajine Hubei, a meteorolozi upozoravaju na ekstremne oborine u velikom dijelu zemlje
Najjači tajfun koji je pogodio Kinu ove godine stvorio je neobično otporan olujni sustav koji je putovao gotovo 6.000 kilometara prije nego što je stigao do kopna tijekom vikenda. Doseg oluje proširio se sve do Pekinga, više od 1.000 kilometara sjeverno od Hubeija.
Četiri okruga na periferiji glavnog grada aktivirala su najvišu razinu uzbune na poplave, dok se grad pripremao za više od trećine godišnje količine oborina tijekom 24 sata.
Hubei, glavno središte za proizvodnju automobila i visokotehnološke elektronike, dom za više od 58 milijuna ljudi, tek se oporavljao od dva rijetka tornada prošlog mjeseca nakon tajfuna Maysak, u kojem je poginulo najmanje 11 ljudi.
U gradu Xiangyangu, gdje su vlasti Hubeija izdale žuto upozorenje na klizišta i poplave, pješaci su gazili kroz ulice prekrivene vodom.
U utorak je Nacionalni meteorološki centar obnovio narančasto upozorenje na jaku kišu, drugu najvišu razinu upozorenja, a očekuje se da će Hubei primiti čak 250 milimetara kiše u 24-satnom razdoblju.
Turistička mjesta diljem pokrajine najavila su privremena zatvaranja, uključujući popularnu hidroelektranu Tri klanca u Yichangu.