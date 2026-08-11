Bivši sirijski predsjednik Bashar al-Assad osuđen na smrt

Sirijski sud je u odsutnosti na smrt osudio bivšeg predsjednika Bashara al-Assada zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, javlja Associated Press . Sve se odvijalo tijekom 14-godišnjeg rata u kojem je poginulo oko pola milijuna ljudi.

Na smrt su osuđeni i njegov mlađi brat Maher te rođak s majčine strane Atef Najib. Njima je kazna određena zbog vođenja represije u pokrajini Daraa koja je dovela do ustanka, a kasnije i građanskog rata. Najib je stajao unutar kaveza odjeven u zatvorsku uniformu dok je sudac čitao presudu.

Assad i njegov brat pobjegli su u Rusiju nakon što su u prosincu 2024. pobunjenici umarširali u Damask. Najib, bivši brigadni general sirijske vojske, kasnije je pritvoren i postao je jedan od najviše rangiranih dužnosnika koji je izveden pred sud.