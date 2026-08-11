Latvija pronašla tajni tunel ispod granice: Pojačavaju vojsku, policiju i nadzor dronovima

Latvija je u utorak objavila da je ispod granice s Bjelorusijom pronašla tunel te je najavila planove da se suprotstavi mrežama za koje tvrdi da pomažu sve većem broju migranata da nezakonito prelaze granicu.

Latvijski vojnici prošlog su mjeseca upotrijebili suzavac te ispalili hice upozorenja kako bi zaustavila migrante koji su pokušavali ući u zemlju iz Bjelorusije, koja dijeli 173 kilometara granice s Latvijom, članicom Europske unije. "Zaštita istočne granice Latvije bit će pojačana te će granična kontrola, policija, oružane snage i sigurnosne službe više surađivati, a intenzivnije će se koristiti i bespilotne letjelice radi ranog otkrivanja i zadržavanja nezakonitih migranata", kazao je ministar unutarnjih poslova Janis Dombrava na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji s premijerom Andrisom Kulbergsom.

Europske zemlje proteklih su tjedana izrazile zabrinutost zbog nezakonitih migracija nakon što su deseci tisuća ljudi iz Maroka ušli u španjolsku enklavu Ceutu iako je većina njih otada napustila španjolski teritorij. Kulbergs je rekao da kriminalne skupine pomažu migrantima da iz Bjelorusije uđu u Latviju, a time i u šengensko područje bez graničnih kontrola, ali da je njihovo končano odredište drugdje na kontinentu. "Migriraju tamo gdje je lakše (ući u EU). Stoga mi ne smijemo biti najlakše mjesto (za ulazak)", poručio je Kulbergs na tiskovnoj konferenciji. Obećao je obračunati se s mrežama koje migrante od granice prevoze do njihovih odredišta, ali i pronaći sve lokacije koje migranti koriste unutar Latvije. "Ako sve prođe prema planu, uvjereni smo da ćemo sustavu zadati dovoljno snažan udarac", kazao je Kulbergs. "Organizatorima želim poručiti: svemu će doći kraj".

🔴 Augšdaugavas novada Skrudalienas pagastā 10. augustā robežsargi konstatēja 15 personas, kuras nelikumīgi šķērsoja valsts robežu caur izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas.



Tunelis atrasts Silenes robežapsardzības nodaļas atbildības teritorijā 10 metru attālumā no žoga. pic.twitter.com/a1WzS22SIM — LTV Panorāma (@ltvpanorama) August 11, 2026