Vučić uzdrmao Mađarsku: Optužen da je s Orbanom osmislio lažnu operaciju

Aleksandar Vučić objavio je da je u blizini plinovoda koji povezuje zemlju s Mađarskom pronađen ‘eksploziv razorne snage’, što bi moglo snažno utjecati na završnicu kampanje uoči ključnih mađarskih izbora 12. travnja

Vučić je jučer na društvenim mrežama poručio da je o incidentu razgovarao s bliskim saveznikom, mađarskim premijerom Viktorom Orbánom, te ga upoznao s prvim informacijama iz istrage. Orbán je potom na platformi X objavio da je ‘sazvao hitnu sjednicu vijeća za obranu’ nakon razgovora s Vučićem.

⚠️ Sabotage attempt ⚠️



We have placed the Hungarian section of the TurkStream gas pipeline under reinforced military monitoring and protection. pic.twitter.com/VjnpnGiWGE — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 5, 2026

Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó izjavio je da je ‘netko pokušao dignuti u zrak plinovod TurkStream’, kojim ruski prirodni plin stiže u Mađarsku. ‘Ugrožavanje sigurnosti naše opskrbe energijom napad je na naš suverenitet’, poručio je. Oporba sumnja: ‘Operacija pod lažnom zastavom’ Tvrdnje vlasti ubrzo je doveo u pitanje glavni Orbánov protukandidat Péter Magyar, koji na izborima pokušava svrgnuti premijera sklonog Rusiji, piše POLITICO. Naime, Orbán je energetsku sigurnost istaknuo kao jednu od ključnih tema kampanje, no Magyar tvrdi da bi Vučićeve tvrdnje mogle biti ‘operacija pod lažnom zastavom’, koju organiziraju saveznici ruskog predsjednika Vladimira Putina.

‘Viktor Orbán želi prijeći novu granicu uz pomoć srpskih i ruskih aktera, zbog urušavanja potpore Fideszu’, napisao je Magyar na Facebooku. ‘Mnogi su javno upozoravali da će se nešto “slučajno” dogoditi u Srbiji na plinovodu za Uskrs, tjedan dana prije mađarskih izbora.’ 'Unaprijed planirana lažna operacija' Magyar je dodao da je zatražio od Orbána da ga informira o razvoju situacije i pozove na sjednicu vijeća za obranu. Također je naglasio da se incident ne smije koristiti kao izgovor za odgodu izbora sljedećeg tjedna niti za ‘sprječavanje milijuna Mađara da okončaju najkorumpiranija dva desetljeća u povijesti naše zemlje’. ‘Ako Viktor Orbán i njegova propaganda ovu provokaciju iskoriste u kampanji, to će biti otvoreno priznanje da je riječ o unaprijed planiranoj operaciji pod lažnom zastavom’, dodao je.

