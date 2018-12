Vučić će u UN-u svima reći istinu u lice

Srbija će, u slučaju potrebe, zaštititi kosovske Srbe, zaštitit ćemo naš narod od pogroma - to je odluka koju smo donijeli i o kojoj smo izvijestili sve koje treba, i zato sam sada miran, izjavio je u subotu u intervjuu za TV Prva srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i najavio da će sudjelovati na sjednici Vijeća sigurnosti UN, koju je Srbija tražila zbog formiranja vojske Kosova, kako bi svim sudionicima "u lice" rekao istinu.

Izbjegavajući izravan i detaljniji odgovor što bi to značilo i bi li Srbija reagirala šaljući svoje snage na Kosovo, Vučić je naglasio kako je dobro razmislio prije nego je to rekao.

Vučić je zanijekao da Srbija, po Rezoluciji UN 1244, ima pravo vojno ući na Kosovo, naglasivši kako je tako nešto mogućnost samo uz dopuštenje KFOR-a, odnosno NATO-a.

Vučić je istaknuo da vodi politiku za koju misli da je najbolja i za koju je dobio potporu na izborima. Predsjednik Srbije najavio je da će sudjelovati na sjednici Vijeća sigurnosti UN, bez obzira da li će biti otvorena za javnost, jer želi 'kazati istinu'.

'Reći ću istinu i koliko smo uložili truda da dođemo do kompromisa, a suprotna strana to nije željela', rekao je Vučić, naglasivši kako će to 'u lice reći' i onima koji su 'sudjelovali u tome da se ne dođe do kompromisa'.

Vučić će istaknuo da je za Srbiju težak kompromis bio i Briselski sporazum o normalizaciji odnosa s Prištinom, postignut pod okriljem EU u travnju 2013. godine i Beograd ispunio sve svoje obveze, ali Priština nije da formira Zajednicu srpskih općina na Kosovu.