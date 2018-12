Glavni tajnik UN-a poziva na suzdržanost; Vučić optužuje SAD, Britaniju i Njemačku

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres pozvao je u petak 'sve strane na suzdržanost', nakon odluke Kosova o formiranju vojske, dok je iza zatvorenih vrata Vijeće sigurnosti održalo sastanak na zahtjev Srbije

Skupština Kosova izglasala je zakon o sigurnosnim snagama Kosova, zakon o ministarstvu obrane Kosova, kao i zakon o službi u sigurnosnim snagama Kosova, kojima se stvaraju uvjeti za transformiranje Kosovskih sigurnosnih snaga u kosovsku vojsku.

Vučić je novinarima rekao kako je spreman osobno sudjelovati u debati o pitanju kosovske vojske pred Vijećem sigurnosti UN-a, rekavši kako se nada da će Srbiji biti dopušteno da 'iznese svoje stajalište'.

On je naglasio kako je 'takozvana vojska Kosova formirana protivno međunarodnom pravu, pa čak i ustavu Kosova', ocijenivši kako su 'Albanci, kao i njihovi sponzori, pokazali da im nije stalo do pravde, već do provođenja sile i napada na Srbe i Srbiju'.

Vučić je zapitao temeljem kojeg akta su Albanci donijeli odluku o formiranju vojske Kosova i na temelju kojeg dokumenta su pogazili međunarodno pravo.

On je ukazao i da je glasanjem u kosovskom parlamentu prekršen i ustav Kosova koji, kako je ustvrdio, u dva članka precizira da je za odluku o formiranju vojske potrebna dvotrećinska većina zastupnika, uz još dvije trećine glasova zastupnika iz redova manjinskih zajednica.

'Srbija je željela mir, uložila je energiju i trud da se uspostavi stabilnost u regiji, što nije bilo lako', rekao je Vučić i ponovio kako su 'Albanci i njihovi američki sponzori imali samo jednu namjeru - da zgaze Srbiju u političkom i vrijednosnom smislu, kako se nikad ne bi mogla podići' u rješavanju kosovskog pitanja.

Vučić je istaknuo kako je bio na meti kritika kad je predlagao 'jedino razumno i racionalno rješenje' o razgraničenju s Albancima, izlažući sebe i 'osobnom i političkom riziku', a sada oni koji su ga kritizirali 'šute o ovome što se događa' na Kosovu.

Vučić je poručio i da se Beograd može vratiti u dijalog s Prištinom samo kad prištinske vlasti 'povuku sve mjere' koje su poduzele.

'Srbija je mala teritorijom i po broju stanovnika, ali je velika duhom', naglasio je Vučić.

Srbima na Kosovu poručio je da će ih Srbija zaštiti ako dođe do zlouporabe kosovske vojske i njezina ulaska u srpske sredine, bez njihove suglasnosti.

On je zahvalio na potpori i porukama koje su Srbiji stigle iz Moskve, Pekinga i Budimpešte, te od glavnog tajnika NATO-a Jensa Stoltenberga.

Srbija želi i bit će dio svijeta, ali je moraju poštivati, zaključio je Vučić.