Vrhunski hrvatski kardiokirurg: Danas je važnija politička korektnost od izvrsnosti

Bio je to 30. rujna 1988. navečer. U KBC-u Zagreb u jednom se trenutku našao donator i savršena kandidatkinja za novo srce. Te je večeri napravljena prva transplantacija srca u Jugoslaviji i u ovom dijelu Europe. Prof. Bojan Biočina, koji je kao mladi specijalizant bio u timu liječnika ovog pionirskog zahvata, u intervjuu za tportal prisjetio se tog dana. Naglašava kako do takvih rezultata vodi izvrsnost koja je u današnje vrijeme ustupila mjesto političkoj korektnosti, površnosti i sentimentalnosti

Nije to bilo dramatično kako se vama čini. Mi kirurzi smo hladnokrvni i ovako i onako. Pripreme su bile u smislu osiguravanja preduvjeta. Prof. Sutlić i ja smo logistički pomagali. Dva su nam ključna centra bila na dispoziciji. Jedan je bio Cambridge, drugi je bio Graz... No treba znati da nema idealnih uvjeta.

'Bio sam specijalizant. Prof. Sokolić me natjerao da sudjelujem i ja nisam mogao birati. No on nam je dao šansu da sudjelujemo u velikim stvarima u životu. Šansa je šansa, život nije generalna proba. Ako ti netko da šansu u životu, onda je iskoristi ili ne iskoristi', ističe.

A mentor te 'stare škole' kardiokirurga bio je prof. Josip Sokolić, voditelj prve transplantacije, zaslužan za to što je Biočina uopće postao kardiokirurg. Jer da se njega pitalo, a nije, bavio bi se traumatologijom. No bila su to druga vremena.

Koji je onda postotak improvizacije u vašem poslu?

Velik. Idealni uvjeti su želja, a cijela medicina je pokušaj da se dostigne idealno. No idealno ne postoji i mora se skočiti u hladnu vodu. Pomoć Cambridgea potaknula je Sokolića da odluči krenuti u to. No to je moralna podrška jer je Cambridge dvije tisuće kilometara odavde. Onaj ključni dio je prava, obećana pomoć koja nasreću nije trebala. U Grazu je postojao transplantacijski program i rekli su - ako nešto pođe po zlu, pacijenta prebacite nama. To je vjerojatno prelomilo ideju da se napravi transplantacija. Taj dan se pojavila pogodna pacijentica koja je već bila pripremljena za klasičnu visokorizičnu operaciju. Ta se transplantacija nije pripremala, pripremala se generalno. No priprema je bila u glavi, nije bilo Youtubea. Profesor nikada nije uživo vidio nijednu transplantaciju.

Kojim su se tempom nakon toga obavljale transplantacije srca?

Transplantacija je postala rutinska u smislu da se radila svake godine, no broj je bio mali jer onaj drugi dio transplantacije, a to je logistika, nije bio riješen do negdje 2000. godine, dok se država nije umiješala. Ispočetka smo to logistički radili na osobnoj vezi: zovi vojsku, moli da ti daju helikopter ove i one. Davatelji su bili samo s Rebra ili samo iz Zagreba. Sad imamo Eurotransplant - ako organ ne paše nama, paše u Njemačkoj i obrnuto... Dakle do 2000. imali smo nekoliko transplantacija godišnje, a danas ih je 40-ak godišnje.