Pitali smo stručnjaka: Što ne znamo o doniranju organa, od čega strahujemo i čija je zadnja

Četverogodišnja Rita početkom siječnja dobila je novo srce koje je u Zagreb stiglo iz Beča. O kakvoj je utrci s vremenom bila riječ, najbolje opisuje podatak da srce mora biti presađeno u roku od četiri sata. Iako je poznato to da je Hrvatska u svjetskom vrhu kada je doniranje organa u pitanju, manje je poznat način kojim se postaje donor, treba li vam donorska kartica ili što treba napraviti ako se protivite doniranju svojih organa

Kaže da su najčešći razlozi zbog kojih se netko opire darivanju organa vjerske prirode iako se sve najveće svjetske religije, osim šintoizma, ne protive tome.

'Neki su sve pogrešno shvatili pa misle da njihove religije to ne dozvoljavaju, no postoji strah i od trgovine organima koji je u Hrvatskoj posve neopravdan. Toga ima u zemljama trećeg svijeta, no ne i u Europskoj uniji. Uostalom, protiv trgovine organima se bori tako da se poveća broj donora. U tom slučaju siva zona neće biti potrebna', dodaje.