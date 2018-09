Osječki liječnici srušili vlastiti rekord, u danu transplantirali tri bubrega

Liječnici osječkog Kliničkog bolničkog centra oborili su vlastiti rekord i postavili novi – u jednom danu obavili su tri transplantacije bubrega. Sve je počelo u četvrtak poslije podne, u operacijske sale ušli su u petak rano ujutro oko 3 sata, a iz njih izišli u jutarnjim satima u subotu. Bolesnici kojima su organi transplantirani oporavljaju se i dobro se osjećaju

'Najbrži slučaj kojega smo do sada imali jest onaj kada smo u istom danu pritisnuli enter i odmah dobili informaciju da ima bubreg, pa je i transplantacija odmah napravljena. Pojedini bolesnici čekaju nešto duže, sve ovisi o tome odgovara li im bubreg, ali u prosjeku se na transplantaciju ide relativno brzo. Čitava procedura ide preko Eurotransplanta', tumači urolog Prlić.

Osječki je transplantacijski centar najmlađi u Hrvatskoj. Broj transplantacija godišnje varira, nekada tijekom mjesec ili dva nema niti jedne, a onda se u danu dogode tri za redom. Ove godine do sada je napravljeno 11 transplantacija.

'Riječ je o pacijentima s područja Slavonije i Baranje koji ovdje dolaze na dijalizu i kandidatima za transplantaciju. Oni se mogu upisati na listu gdje žele, u Osijeku, Zagrebu, Rijeci', dodaje on.

Do sada je u osječkom transplantacijskom centru koji je ustrojen prije 11 godina obavljeno ukupno 136 transplantacija. Rezultati su podjednaki onima na svjetskoj razini. Na listi čekanja u Osijeku trenutno je pet bolesnika i oni svaki trenutak mogu biti pozvani.

'Optimalno vrijeme za transplantaciju bubrega od eksplantacije, to je vrijeme kada se bubreg uzme od nekog donora, do transplantacije je između jedan i dva dana. Što je vrijeme kraće, rezultati su bolji. I naravno ako je bubreg iz udaljenih područja, kao primjerice sada, on prvo mora doći do Zagreba i proći čitav niz procedura, koje se moraju obaviti prije same transplantacije', govori za tportal koordinator za transplantaciju KBC Osijek Goran Samardžija, nefrolog.

Organ prvo stiže u Zagreb, a onda vozač osječkog KBC-a odlazi po njega. U Osijeku se, također, radi i eksplantacijski program, ističu u ovoj bolnici.

'Hrvatska je posljednjih godina vodeća po doniraju organa. To je apsolutno za pohvalu. Zahvaljujući tom velikom broju organa koji se u Hrvatskoj doniraju i koji u većini slučajeva idu u druge zemlje Eurotransplanta, oni su dužni određenim reciprocitetom vratiti neke. Za zadnjih pet transplantacija koje su obavljene kod nas u bolnici, organi su stigli iz inozemstva', objašnjava ovaj osječki nefrolog.

Najveći dio posla, napominje, pada na leđa transplantacijskog tima koji su, konkretno, transplantacije u jednom danu obavljali doslovno jednu za drugom.

'Moj posao je iskoordinirati sve prije nego što počne. To je posao bilo kojeg dežurnog nefrologa. Morate iskoordinirati poziv koji stiže o potencijalnom organu. Na telefonu smo dežurni 24 sata. Kada dobijemo ponudu, pregledamo je, vidimo ima li neki razlog da je odbijemo ili prihvatimo. Nazovemo potencijalnog primatelja, ako je on u redu i s tim se slaže, dolazi u KBC. Neposredno ga prije transplantacije dijaliziramo i on se u idućih pet sati premiješta na Kliniku za urologiju, a gleda se da to bude nekako istovremeno kada dođe organ', objašnjava Samardžija.

Nakon preuzimanja se rade posljednji testovi kompatibilnosti i kada se dobije zadnja potvrda, tumači Samardžija, kreće se sa samom transplantacijom. Organ se na Eurotransplantu nudi prije same eksplantacije.

'Jako malo organa ostaje neiskorišteo. Najkasnije u roku pola sata moramo odgovoriti želimo li ponuđeni organ ili ne. Dotle imam vremena kontaktirati potencijalnog primatelja. I kada jednom prihvatimo ponudu, uz pravi razlog, moguće ju je kasnije i odbiti, ali se to rijetko događa', napominje Samardžija.

Na osječkom Zavodu za urologiju trenutno radi deset liječnika specijalista i četiri specijalizanta. Mali je to broj liječnika, govori urolog Pavlović, s obizirom na opseg posla i područje koje pokrivaju, od Iloka do Virovitice.

'Ovoliki broj zahvata u istom danu za nas je i organizacijski izazov s obzirom na manjak osoblja, smještajnih kapaciteta, ali smo sve to uspjeli svladati.Trebalo bi nas biti više, ali planiramo do kraja godine primiti još jednog specijalizanta, ako bude zainteresiranih. To doista zna nekada biti problem jer studenti tijekom studija vide koliko je ovo zahtjevan posao, a ova specijalizacija ne pripada u atraktivne za mlade liječnike. Relativno su slabo zainteresirani iako je urologija predivna struka', zaključuje pročelnik Pavlović.