Vojni analitičar: Rusi prelaze u novu fazu rata i to će biti jako gadno

Vojni analitičar Robert Barić gostovao je u Newsroomu te je analizirao situaciju u Ukrajini.

“Pogledajmo zadnja tri tjedna što se dogodilo s tom vojnom operacijom. Imali ste situaciju da je ruska vojska bila pripremljena na nešto sasvim drugo, na niz brzih napada, ali ne zuzaimanje teritorija i gradova i to se onda promijenilo. To je ta kriva procjena FSB-a koju je Putin prihvatio, ideja da se Kijev može zauzeti u 48 do 72 sata korištenjem lakih i zračnih snaga. U teoriji je moguće, u praksi baš i ne jer sad se vidi da su se Ukrajinci, koji su propustili pravovremeno napraviti opću mobilizaciju, ipak nekako pripremili”, rekao je Robert Barić za N1 .

'Na sjeveru se dogodilo to da je na sjevozapadu planiran udar koji je potpuno zaustavljen. Glavni udar se pokušava prebaciti na sjeveroistok, ali ni Černihiv ni Sumi nisu zauzeti, a bez njih se ne može uspostaviti komunikacijska mreža. Kanalizirali su se na cestu koja ide uz kuće i tu su Ukrajinci udarili i napravili kaos. To se događa i kada se radi o Harkivu, Rusi više nemaju dovoljno snaga da nastave s okruživanjem gradova i održavanjem komunikacijskih linija', smatra stručnjak.

'Očito, tu je nepovoljan teren, šume, brijegovi, rijeke, močvare i to je bio čimbenik jer se tu jako dobro mogu napraviti zasjede. U prva tri dana bilo je jasno da je sve propalo. Od 27. veljače pa idućih 7,8 dana bilo je veliko pregrupiranje snaga. Na jugu se ipak napredovalo jer je teren bio povoljniji, ali jako jako sporo. Sada se vidi da ni tu nije planiran brzi prodor nego samo da to bude operacija čišćenja, kada bi zauzeli Kijev, dekapitirali Ukrajinu, oni bi se predali. Negdje 8. ili 9. ožujka su se ruske snage popunile i nastavile prema Mariupolju i vrlo brzo se prebacilo težište', objasnio je analitičar.

Barić je govorio i što će uslijediti.

'Sada nastupa treća faza. Zadnjih dana se vidi da rusko napredovanje staje. Rusija više nema snaga ni da zauzme istočni dio Ukrajine. Rusi nisu uspostavili ni zračnu nadmoć, u tri tjedna rata oni nemaju ni lokalnu zračnu nadmoć. Izgleda da Ukrajinci još uvijek imaju i 56 borbenih zrakoplova koji izvode možda najviše 15 brobenih naleta, ali predstavljaju problem za Ruse, a i dižu moral', istaknuo je.

Očito je da ulazimo u fazu pregovora.

'Rusi sad prelaze na ratovanje iscrpljivanjem i to će biti jako gadno jer je sad cilj bombardiranje gradova. Nastojat će doći do Odese i izolirati ju. Zbog toga će ruskoj strani biti lako u pregovorima. Reći će: ‘Mi bombardiramo vaše gradove, imat ćete gadne gubitke, a uz sprječavanje sjetve ne samo da će priroda biti uništena nego je i pitanje hoćete li gladovati’. To je sada ruska taktika, potpuno iscrpljivanje', mišljenja je stručnjak.

Rekao je i što Putin može prikazati kao veliku pobjedu.

'Zadnji krug pregovora nije donio ništa. Putinu bi trebala velika pobjeda, To bi bilo ili zauzimanje Kijeva ili odsjecanje Donbasa. U Mariupolju će ako treba ići razoriti cijelo mjesto jer onda će imati slobodne snage da odsjeku Odesu. Dodatne snage ne mogu povući. Rusi imaju obrambeno planiranje da idu na dva glavna sukoba i već su povukli sve snage i ostalo je ono što je nužno ako zarate s NATO-om. Oni sad povlače i iz Gruzije i iz Armenije što mogu, ali ne mogu puno. Nemaju rezerve', kaže Barić.

No što ako Putin neće imati tu jednu veliku pobjedu?

“U tom slučaju ići će na to da se ispune tri minimalna ruska uvjeta. Prvi je da se prizna ruska aneksija Krima, za što se bojim da će Ukrajinci morati pristati. Drugi je pitanje Donbasa. Prvo je bila ideja idemo napraviti narodne republike, ukrajinska strana će u ovom slučaju ponuditi jako velik stupanj autonomije, ali to neće biti Minsk 1 ili 2.Treći je neutralizacija Ukrajine. Te zemlje koje su pristale na neutralnost nisu imale samostalnu vanjsku politiku. Ali Ukrajina je rekla da više ne vjeruje u njihova jamstva jer su prekršili sporazum. reći će: ‘Bit ćemo neutralni, ali želimo imati sustav kolektivne obrane s par odabranih zemalja, Velikom Britanijom, Francuskom, Njemačkom, SAD-om i Turskom, koje u miru neće raditi ništa, ali ako nas napadnete automatski će nam pružiti vojnu pomoć. To je neutralnost koju Ukrajina gura. To ostavlja otvorenu mogućnost ulaska u EU. Nemaju članstvo u NATO-u, ali imali bi zapadne sile koje jamče sigurnost. Ukrajina se očito neće slomiti, Putin neće do ljeta uspjeti dovršiti operaciju', objasnio je.

Može li se promijeniti ruski režim?

'Postoje dva načina da dođe do promjene režima u Rusiji. Jedan je klasični vojni puč, ili udar unutar sustava. Mnogi navode da bi to ruska vojska mogla napraviti. Međutim, to nije tako jednostavno jer je Putin nakon 2011. jako pažljivo počeo izgrađivati represivni aparat postavljajući lojaliste. Vojska je potpuno maknuta i postoje naznake da su vojni krugovi nezadovoljni ovim jer nisu to očekivali, ali pitanje je što oni mogu sad napraviti jer oko Moskve nema većih postrojbi. Tu je nacionalna garda koja služi samo zaštiti režima, tu je i federalna zaštitna služba kojoj je zadatak samo štititi Putina. Izgradio izuzetno snažan represivni apart koji je njemu vjeran. Nije nemoguće da se najuža elita okrene protiv njega, ali još je prerano', navodi BArić i dodaje da je druga varijanta da građani ustanu.

Najveće promjene se mogu napraviti mirnim prosvjedima, ne revolucijama.

'Da se okupi velika masa građana s političarima koji će ih voditi, ali daleko je još to. Procjene su da bi 3,5% ruskih stanovnika trebalo prosvjedovati, to je 4 do 5 milijuna stanovnika. U ovom trenutku raste mogućnost rušenja Putina, ali je još uvijek dosta mala, vidjet ćemo što će biti krajem godine kada sankcije udare potpuno', zaključio je Barić.