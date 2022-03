Vojni stručnjak: 'Da je eksplodiralo 120 kg eksploziva sumnjam da bi imali ostatke bilo čega'

Vojni stručnjak Robert Barić rekao je u nedjelju kako sumnja "da bi imali ostatke bilo čega da je eksplodirala 120 kilograma eksploziva", referirajući se time na HRT koji je, pozvavši se na visoki izvor MORH-a, objavio kako je bomba u srušenoj vojnoj letjelici bila težine do 120 kilograma.

"Prvo može li se aviobomba od 120 kilograma staviti u unutarnji prostor za elektroniku - to su dvije kamere - jedna panoramska, jedna za prednje snimanje i eventualno oprema, ako je i tu bila. To je ipak 120 kg eksploziva, da je to eksplodiralo, sumnjam da bismo imali bilo kakve ostatke bilo čega", rekao je Barić u HRT-ovu Dnevniku.