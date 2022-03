Barić: Ruska vojna operacija u Ukrajini je zapela, rade u hodu, bez preciznog plana

Na temu ruske invazije u Ukrajini u emisiji Nedjeljom u 2 na HRT-u gostovao je vojni analitičar i politolog Robert Barić, koji smatra da je ruska operacija zapela

Govorio je i o špekulaciji da Putin sam odlučuje o svemu u Rusiji.

'Legenda se širi da Putin odlučuje sam, ali to nije tako. U Rusiji je patrimonijalni stil vladavine - jaki vođa je jak, ali samo ako može balansirati različite interesne skupine, i Putin je tu imao niz uspjeha. No, u njegovom najužem krugu došlo je do krive strateške procjene da je Zelenski slab, nepopularan i da je pravi trenutak za udar na Ukrajinu, prvo udarom na Kijev, zarobiti politički vrh, a kopnene operacije prema Harkivu i vezivanje ukrajinskih snaga u Donbasu bit će samo policijska operacija. No, to se nije dogodilo', kaže Barić.