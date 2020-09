Vllasi: sporazum u Washingtonu generalna proba za priznanje Kosova

Prijeratni komunistički dužnosnik i protivnik režima nekadašnjeg srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića na Kosovu Azem Vllasi ocijenio je u nedjelju da je potpis sporazuma u Washingtonu bio 'generalna proba' za srbijansko konačno priznanje Kosova

"Nego je to kao generalna proba kako će izgledati potpisivanje finalnog sporazuma koji će rezultirati priznavanjem Kosova od strane Srbije”, rekao je Vllasi.

Nije ni bilo zamišljeno da ovom prigodom Vučić svečano prizna Kosovo, ocijenio je Vllasi.

"To nisu Amerikanci ni tražili ni inzistirali za ovu priliku, ali to je na stolu da se zna, kao što je ono na početku obnove dijaloga pred kraj 2019. godine kada je predsjednik Trump uputio pismo i Vučiću i Thaciju s porukom 'Nadam se da ćete nastaviti pregovore, doći do finalnog sporazuma’, koji podrazumijeva međusobno priznanje'", dodao je Vllasi.

Ocijenio je da će se nakon potpisivanja ovog dokumenta postupno normalizirati odnosi dviju država.