Vlasnik izgorenog švicarskog bara na slobodi: Platio masnu jamčevinu

I.K./Hina

23.01.2026 u 20:00

Jacques Moretti (lijevo)
Jacques Moretti (lijevo) Izvor: EPA / Autor: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Vlasnik bara na švicarskom skijalištu Crans-Montani, u kojem je 40 osoba izgubilo život u požaru na novogodišnjoj zabavi, pušten je na slobodu nakon što mu je sud u petak ukinuo pritvor.

Jacques Moretti pušten je na uvjetnu slobodu, prema sudu u Sionu u švicarskoj regiji Valais.

Moretti mora predati svoje identifikacijske i boravišne dokumente uredu javnog tužitelja, nije mu dopušteno napustiti zemlju te se dnevno mora javljati u policijsku postaju i platiti jamčevinu.

200 tisuća franaka

Sud je rekao da je 200.000 švicarskih franaka položeno na račun Ureda javnog tužitelja, a uplatili su ga navodno Morettijevi bliski prijatelji. Slični uvjeti odnose se i na njegovu suprugu Jessicu, iako ona nije pritvorena.

U baru Le Constellation prskalice su zapalile pjenu na stropu tijekom novogodišnje zabave, prema početnim istragama. Požar se proširio izuzetno brzo.

Četrdeset osoba izgubio je život, među njima i brojni maloljetnici. Ukupno 116 osoba je ozlijeđeno, od čega je 80 zadobilo teške opekline.

