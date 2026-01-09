smrtonosni požar

Uhićen vlasnik švicarskog bara u kojem je poginulo 40 ljudi

I.V.

09.01.2026 u 16:28

Jacques Morretti i supruga Jessica
Jacques Morretti i supruga Jessica Izvor: EPA / Autor: ALESSANDRO DELLA VALLE
Uhićen je vlasnik švicarskog bara Le Constellation u Crans Montani u kojem je poginulo 40 ljudi tijekom katastrofalnog požara na Staru godinu

Jacques Moretti (49) i njegova supruga Jessica (40) pod istragom su zbog nekoliko kaznenih djela povezanih sa smrtonosnim požarom, a sumnjiči ih se za ubojstvo iz nehaja, tjelesne ozljede iz nehaja i podmetanje požara iz nehaja.

Švicarska policija pritvorila je Morrettija nakon saslušanja na kojemu je zajedno sa suprugom odgovarao na pitanja vlasti. Švicarske novine 24 Heures izvijestile su da je odluku o uhićenju donijelo tužiteljstvo u Sionu zbog opasnosti od bijega. Njegova supruga puštena je na slobodu nakon ispitivanja.

Vijest dolazi u trenutku kada Švicarska obilježava dan žalosti zbog neviđene tragedije i pogibije više desetaka mladih, uglavnom tinejdžera tijekom požara u kojem je ranjeno više od stotinu ljudi.

Mnoge žrtve bile su maloljetne, neki su imali samo 14 godina.

Ilustracija
Ilustracija Izvor: EPA / Autor: CYRIL ZINGARO

