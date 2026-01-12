STANJE NA CESTAMA

HAK: Kolnici su mokri i skliski, moguća poledica. Na pojedinim dionicama prometne nesreće

L. Š. / Hina

12.01.2026 u 07:11

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Nikola Cutuk/PIXSELL
Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima, upozorava Hrvatski autoklub (HAK) u ponedjeljak ujutro

Ponegdje ima magle. Mogući su odroni, osobito na cestama u gorskim predjelima.

Na dijelu autoceste A3 te na dijelu autoceste A1 vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h zbog prometne nesreće odnosno vozila u kvaru. Prometna nesreća na A3 dogodila se između čvora Jakuševec i čvora Kosnica u smjeru Lipovca, a vozilo u kvaru na autocesti A1 je između čvora Karlovac i čvora Novigrad u smjeru Dubrovnika.

Zimski su uvjeti i zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na pojedinim cestama u Lici i Gorskom kotaru uključujući i DC1 na dionici Vaganac-Gračac.

