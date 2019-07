Vladajuću koaliciju nije razbio ni krnjo s Pupovcem, ni 'za dom spremni', ni Martina Dalić. Hoće li Kuščević?

Teško je pobrojati koja je ovo kriza po redu u vladajućoj koaliciji. HNS je uputio ultimatum: Ili odlazi Kuščević ili mi. Pupovac pak stavlja diplomatski jezičac na vagi u korist HDZ-a. Dok čekamo da se premijer Plenković vrati iz Bruxellesa i donese odluku o sudbini ministra Kuščevića, za vas smo pobrojali sve krize u vladajućoj koaliciji

Odlazak Kuščevića traži i koalicijski partner HSLS. No oni bi da iz koalicije ode i HNS. Šlag na tortu stavlja Milorad Pupovac pitijski komentirajući: 'HNS će odlučiti o tome hoće li ostati u Vladi. Je li to jedina stvar ili nije, ne mogu suditi, ne mogu govoriti u ime HNS-a, ali mogu samo govoriti da ovo pitanje i ovaj problem s ministrom Kuščevićem ne zavrjeđuje da se raspadne koalicija ili da bilo koji segment koalicije izađe iz nje.'

Najdugotrajnija kriza vladajućih odigrala se u ožujku ove godine. Početkom mjeseca na jednom je karnevalu spaljen krnjo u liku Milorada Pupovca. On je negirao da je to bio konkretan razlog za bojkot vladajuće koalicije, naglasivši da je općenito negativna klima u društvu što se tiče srpske nacionalne manjine.

I tada su, kao i sada, tijekom aktualne krize zbog Kuščevića, tvrdili da Dalić mora otići, a zanimljivo je to da je Pupovac tada dao gotovo identičnu izjavu kao i jučer vezanu uz Kuščevića . 'Sasvim je jasno to da vladajuća koalicija ne može i ne treba nositi terete nečega što nisu niti trebaju biti njeni tereti', kazao je Pupovac o Dalić.

No tjedan kasnije našao je novu žrtvu iz HNS-a, ministra graditeljstva i prostornog uređenja Predraga Štromara. Naime, nakon što je propao dio nogostupa na Savskom mostu Štromar je zatražio od građevinske inspekcije da odmah pregleda sve zagrebačke mostove.

'Neka Štromar radi… kad on napravi jedan most, onda ću razgovarati s njim… On jadan nije napravio ni pesju kućicu… Mi smo sinoć u devet sati to sanirali. Znate gdje je tad bio ministar Štromar? Na gemištu negdje u Zagorju', komentirao je Bandić.