'Ako ja ne bih otišao, ne vjerujem da to može napraviti predsjednik Vlade i HDZ-a'

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac izjavio je u nedjelju da koalicija i Vlada ne trebaju nositi teret koji se veže uz ministra uprave Lovru Kuščevića, zaključivši kako taj problem ne zavrijeđuje da se raspadne koalicija.

"HNS će odlučiti o tome hoće li ostati u Vladi. Je li to jedina stvar ili nije, ne mogu suditi, ne mogu govoriti u ime HNS-a, ali mogu samo govoriti da ovo pitanje i ovaj problem s ministrom Kuščevićem ne zavrijeđuje da se raspadne koalicija ili da bilo koji segment koalicije iz nje izađe", ustvrdio je.

Upitan hoće li njegova stranka izići iz koalicije ako iz koalicije iziđe HNS, Pupovac je rekao kako ne vjeruje da će to biti tako teško pitanje koje se ne može riješiti na drugačiji način a da to ne uzrokuje raspad koalicije.

Govoreći o zahtjevu HNS-a za Kuščevićevom smjenom, rekao je kako ne vjeruje da je to ultimatum. "Nitko od nas u pravilu ne funkcionira tako da postavlja ultimatume", ustvrdio je.

Premijeru je mjesto na poziciji hrvatskog premijera

Govoreći o mogućem odlasku Plenkovića na neku od visokih dužnosti u tijelima EU-a, Pupovac je poručio da je premijeru Andreju Plenkoviću mjesto na poziciji premijera Republike Hrvatske.

'Ako ja ne bih otišao i ako nema toga mjesta na koje bih otišao bilo gdje, ne vjerujem da to može napraviti predsjednik Vlade i predsjednik HDZ-a. Ne vidim niti jedan dovoljan razlog, koliko god to moglo biti primamljivo i izazovno; Hrvatska treba premijera i Vladu. Svatko tko hoće raditi ozbiljno, treba raditi u Hrvatskoj. Svatko od nas tko hoće raditi ozbiljnu politiku, treba se posvetiti ovoj zemlji, njezinom sređivanju, napretku i njezinom boljem pozicioniranju. Prema tome, i premijeru Plenkoviću je mjesto gdje jeste, a to je na poziciji premijera Republike Hrvatske', zaključio je Pupovac.

Ocijenio je, međutim, kao golemo postignuće to što je Plenković u Europskoj pučkoj stranci postao jedan od glavnih pregovarača za ključne ljude Europske unije.