Pročitajte što je zaključilo Vladino vijeće: 'Za dom spremni' protuustavan, ali iznimno dopušten

Vijeće za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima završilo je svoj rad, a Vladi je predalo dva dokumenta preporuka kako se odnositi prema simbolima totalitarnih režima

'Korištenje 'Za dom spremni' je striktno vezano uz komemoracije i one pripadnike jedinica koje su stradale pod tim znakovima, ne da to budu široke komemoracije', rekao je Kusić.

Što se pak tiče petrokrake, Kusić je kazao da ona u kontekstu antifašističke borbe nije sporna. 'Svi znamo da su ti simboli bili dvoznačni, oni imaju i negativnu konotaciju u vezi kršenja ljudskih prava i masovnih zločina, ali imaju i pozitivnu konotaciju u antifašističkoj borbi, tako da je ovaj dio koji se odnosi na antifašističkju borbu nesporan, dok preporuke predviđaju da onaj dio obilježja koji se mogu podvesti pod čl. 39 Ustava, a to je promoviranje mržnje ili nasilje, u tom slučaju on može ostati, ali to je prepušteno zakonodavcu, koji to može urediti zakonskim aktima', rekao je Kusić.