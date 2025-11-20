Vlada odlučila: Neplaćanje cestarine postaje prekršaj

Vlada donosi odluke o širenju broja proizvoda s ograničenim cijenama, novom načinu naplate cestarine, ali i izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivng otpada na Trgovskoj gori

Na dnevnom redu današnje sjednice Vlade nalazi se oko 20 odluka i prijedloga. Mnoge od njih, za razliku od prošloga puta, nisu vezane striktno uz jedno područje. Građanima će svakako najzanimljiviji biti prijedlog odluke o određivanju najviših cijena određenih kategorija proizvoda kao mjera izravne kontrole cijena u trgovini na malo. Premijer Andrej Plenković je još prošlog tjedna na aktualnom prijepodnevu u Saboru otkrio da se razmišlja o širenju liste proizvoda s ograničenim cijenama. Doznaje se kako će se ta lista proširiti na 100 proizvoda, odnosno na nju je uvršteno 30 novih proizvoda. Druga važna odluka je donošenje nacrta prijedloga zakona o naplati cestarine, s nacrtom konačnog prijedloga zakona, kojim će se definirati prava i obveze u novom modelu naplate cestarine za kojeg su već počele tehničke pripreme. Ne manje važno je i donošenje nacrt prijedloga zakona o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, s nacrtom konačnog prijedloga zakona. U centru, koji bi se trebao graditi na prostoru bivše vojarne Čerkezovac u blizini granice s BiH, trebao bi biti zbrinut nuklearni otpad iz NE Krško.

No, prije važnih odluka, javnosti se s aktualnostima iz zemlje i svijeta obratio premijer Andrej Plenković. "Ove godine smo obilježili Dan sjećanja na žrtve domovinskog rata, žrtve Vukovara i Škabrnje. Želim zhavaliti svima koji su sudjelovali na komemoracijama. Zahvalnost hrvatskim braniteljima koji su dali najveću žrtvu za slobodu je nešto na čemu temeljimo svoj rad. Postupno smo dali državljanstvo Jean Michelu Nicolieru i njegovoj majci. Jučer smo boravili u Rimu u bilateralnom posjetu, stavili fokus na bilateralne odnose s najvećom susjednom zemljom s kojom imamo robnu razmjenu od 9 milijardi eura. Dogovorili smo bilateralne tematske susrete tijekom 2026. godine, u vezi jadranskih, mediteranskih i drugih tema s kojima zajednički snažno konvergiramo", rekao je premijer.

Kreće gradnja novih studentskih domova "Ministar Fuchs je dodijelio ugovore za izgradnju novih studentskih domova. Ukupno 1742 nova mjesta plus obnova Doma Stjepan Radić u Zagrebu. Nastavljamo s povećanjem studentske satnice, ona je sad na 6,56 eura, podižemo osnovicu osobnog odbitka čime će neoporezivi odbici studenata porasti na 12.000 eura. Novim izdanjem trezorskih zapisa stiglo je 27.000 ponuda građana, vrijednosti nešto manje od milijardu eura, od čega je 600 milijuna reinvestirano. Ročnost je dvije godine, uz prinos 2,6 posto. Ovo je 16. izdanje vrijednosnih papira. Od građana je prikupljeno više od 11 milijardi eura, a isplaćeno im je 323 milijuna eura. Imali smo Grand prix u judu. Vlada je poduprla više od 200 natjecanja u brojnim sportovima. Njima se stječu bodovi za kvalifikacije na Olimpijske igre", dodao je.

Dani hrvatskog turizma "Dodatnih 30 proizvoda ćemo uvrstiti na postojeći popis od 70 proizvoda. Ovako ćemo pomoi našim najranjivijim građanima, ali i otpustiti inflatorni pritisak. Vjerujemo kako ćemo tako pomoći onima s najnižim prihodima ", rekao je Plenković. "Sutra smo u Dubrovniku gdje se održavaju Dani hrvatskog turizma i vjerujemo da će to biti dobra prilika za nagraditi najbolje turističke dionike i poslati važnu poruku za 2026. godinu. Imali smo i požar nebodera Vjesnika. Otkrivaju se okolnosti zbog kojih je to došlo. Ministarstvo državne imovine vodi računa o tome što će se događati dalje i na koji način olakšati prometnu situaciju", dodao je.

Dronovi snimaju Vjesnik Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic







+33 Dronovi snimaju Vjesnik Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic

Neplaćanje cestarine postaje prekršaj Ministar Oleg Butković predstavio je zakon o naplati cestarina. "Ovim putem se po prvi put uređuje pitanje elektronske naplate cestarina na cjelokupnoj mreži autocesta u Hrvatskoj. Naplata cestarina je dosad bila uređena Zakonom o cestama. Ovim prijedlogom se određuje obveza jedinstvenog sustava naplate cestarina, uređuje nadzor autoceste i objekta pod naplatom, uređuje se i primjena naplate europske cestarine. Novi sustav temelji se na dvije tehnologije: one koja uključuje naplatu putem ENC-a u vozilu ili očitavanjem registarskih oznaka. Njime se osigurava slobodni tok prometa, što dosad nije bio slučaj. Cilj je brži i protočniji promet, smanjenje potrošnje goriva i zagađenja, prilagođenost svim vozilima, financijska stabilnost i bolja kontrola prometa. Zakonom se neplaćanje cestarine kažnjava prekršajem, kako bi ih se odvratilo od toga. Predviđeno je 130 milijuna eura bespovratnih sredstava putem NPOO-a", rekao je ministar mora, prometa i infrastrukture.