Vlada odlučila: Neplaćanje cestarine postaje prekršaj

Vlada donosi odluke o širenju broja proizvoda s ograničenim cijenama, novom načinu naplate cestarine, ali i izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivng otpada na Trgovskoj gori
Na dnevnom redu današnje sjednice Vlade nalazi se oko 20 odluka i prijedloga. Mnoge od njih, za razliku od prošloga puta, nisu vezane striktno uz jedno područje.
Građanima će svakako najzanimljiviji biti prijedlog odluke o određivanju najviših cijena određenih kategorija proizvoda kao mjera izravne kontrole cijena u trgovini na malo. Premijer Andrej Plenković je još prošlog tjedna na aktualnom prijepodnevu u Saboru otkrio da se razmišlja o širenju liste proizvoda s ograničenim cijenama. Doznaje se kako će se ta lista proširiti na 100 proizvoda, odnosno na nju je uvršteno 30 novih proizvoda.
Druga važna odluka je donošenje nacrta prijedloga zakona o naplati cestarine, s nacrtom konačnog prijedloga zakona, kojim će se definirati prava i obveze u novom modelu naplate cestarine za kojeg su već počele tehničke pripreme.
Ne manje važno je i donošenje nacrt prijedloga zakona o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, s nacrtom konačnog prijedloga zakona. U centru, koji bi se trebao graditi na prostoru bivše vojarne Čerkezovac u blizini granice s BiH, trebao bi biti zbrinut nuklearni otpad iz NE Krško.
No, prije važnih odluka, javnosti se s aktualnostima iz zemlje i svijeta obratio premijer Andrej Plenković.
"Ove godine smo obilježili Dan sjećanja na žrtve domovinskog rata, žrtve Vukovara i Škabrnje. Želim zhavaliti svima koji su sudjelovali na komemoracijama. Zahvalnost hrvatskim braniteljima koji su dali najveću žrtvu za slobodu je nešto na čemu temeljimo svoj rad. Postupno smo dali državljanstvo Jean Michelu Nicolieru i njegovoj majci.
Jučer smo boravili u Rimu u bilateralnom posjetu, stavili fokus na bilateralne odnose s najvećom susjednom zemljom s kojom imamo robnu razmjenu od 9 milijardi eura. Dogovorili smo bilateralne tematske susrete tijekom 2026. godine, u vezi jadranskih, mediteranskih i drugih tema s kojima zajednički snažno konvergiramo", rekao je premijer.
Kreće gradnja novih studentskih domova
"Ministar Fuchs je dodijelio ugovore za izgradnju novih studentskih domova. Ukupno 1742 nova mjesta plus obnova Doma Stjepan Radić u Zagrebu. Nastavljamo s povećanjem studentske satnice, ona je sad na 6,56 eura, podižemo osnovicu osobnog odbitka čime će neoporezivi odbici studenata porasti na 12.000 eura.
Novim izdanjem trezorskih zapisa stiglo je 27.000 ponuda građana, vrijednosti nešto manje od milijardu eura, od čega je 600 milijuna reinvestirano. Ročnost je dvije godine, uz prinos 2,6 posto. Ovo je 16. izdanje vrijednosnih papira. Od građana je prikupljeno više od 11 milijardi eura, a isplaćeno im je 323 milijuna eura.
Imali smo Grand prix u judu. Vlada je poduprla više od 200 natjecanja u brojnim sportovima. Njima se stječu bodovi za kvalifikacije na Olimpijske igre", dodao je.
Dani hrvatskog turizma
"Dodatnih 30 proizvoda ćemo uvrstiti na postojeći popis od 70 proizvoda. Ovako ćemo pomoi našim najranjivijim građanima, ali i otpustiti inflatorni pritisak. Vjerujemo kako ćemo tako pomoći onima s najnižim prihodima ", rekao je Plenković.
"Sutra smo u Dubrovniku gdje se održavaju Dani hrvatskog turizma i vjerujemo da će to biti dobra prilika za nagraditi najbolje turističke dionike i poslati važnu poruku za 2026. godinu.
Imali smo i požar nebodera Vjesnika. Otkrivaju se okolnosti zbog kojih je to došlo. Ministarstvo državne imovine vodi računa o tome što će se događati dalje i na koji način olakšati prometnu situaciju", dodao je.
Neplaćanje cestarine postaje prekršaj
Ministar Oleg Butković predstavio je zakon o naplati cestarina.
"Ovim putem se po prvi put uređuje pitanje elektronske naplate cestarina na cjelokupnoj mreži autocesta u Hrvatskoj. Naplata cestarina je dosad bila uređena Zakonom o cestama. Ovim prijedlogom se određuje obveza jedinstvenog sustava naplate cestarina, uređuje nadzor autoceste i objekta pod naplatom, uređuje se i primjena naplate europske cestarine.
Novi sustav temelji se na dvije tehnologije: one koja uključuje naplatu putem ENC-a u vozilu ili očitavanjem registarskih oznaka. Njime se osigurava slobodni tok prometa, što dosad nije bio slučaj. Cilj je brži i protočniji promet, smanjenje potrošnje goriva i zagađenja, prilagođenost svim vozilima, financijska stabilnost i bolja kontrola prometa.
Zakonom se neplaćanje cestarine kažnjava prekršajem, kako bi ih se odvratilo od toga. Predviđeno je 130 milijuna eura bespovratnih sredstava putem NPOO-a", rekao je ministar mora, prometa i infrastrukture.
Nacrt prijedloga zakona o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada predstavio je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
"Sukladno sporazumu sa Slovenijom, RH treba preuzeti obvezu zbrinjavanja nisko i poluradioaktivnog otpada te propisivanja uvjeta za sve zahvate u prostoru, čime se osigurava održiv pristup zbrinjavanju nuklearnog otpada. Time će se stvoriti uvjeti za zbrinjavanja otpada iz NE Krško, ali i iz bolnica. Time će RH ispuniti sve domaće i međunarodne obveze u pogledu zbrinjavanja radioaktivnog otpada", poručio je Šušnjar.
On je predstavio i odluku o određivanju najviših cijena određenih kategorija proizvoda.
"Nova odluka proširuje popis s ograničenim cijenama na 100 proizvoda čime se nastoji pomoći najugroženijih građana. To obuhvaća 29 proizvoda za koje su trgovci dužni ograničiti cijene svih artikala koje imaju u svom asortimanu, a za ostalih 71 proizvod su trgovci dužni odrediti najvišu maloprodajnu cijenu za jedan artikl u svojoj ponudi iz svake kategorije.
Za postojeće proizvode i kategorije predlaže se zadržati postojeće maloprodajne cijene, sukladno kretanjima na tržištu. Odlukom je propisana i najviša maloprodajna cijena u kategorijama proizvoda, a poželjno je imati i povoljnije ciejne proizvoda.
Trgovci su i dalje dužni istaknuti identifikacijsku oznaku te na ulazu ili drugom mjestu postaviti plakat s popisom proizvoda i najvišim maloprodajnim cijenama. Ovom odlukom nastavljamo s našim odgovornim gospodarskim i socijalnim pristupom te zaštitom standarda građana te smanjenje troškova kućanstava. Cilj mjere je ublažavanje inflatornih pritisaka i zaštita najranjivijih skupina građana.
Ukupno će biti ograničena cijena za 100 proizvoda, a objekti veći od 400 kvadrata morat će nastaviti osiguravati posebno prodajno mjesto za proizvode s ograničenim cijenama", rekao je Šušnjar te počeo nabrajati nove proizvode s ograničenim cijenama.
To su: kruh miješani nepakirani, pecivo lizika, listovi za pite i savijače, tost, petit suhi keksi, smrznute lignje i špinat, njoki, čokolada za kuhanje, majoneza u vrećici, ajvar, kiseli krastavci i paprika u staklenkama, kukuruz šećerac u konzervi, smrznuti grašak i mrkva mix, zimska salama, šunka za pizzu, mliječni namaz, vrhnje za kuhanje, stolni margarin, med u staklenci, kompot od breskve, čokoladni namaz s dodatkom orašastih plodova, jabučni nektar, čaj, vlažne maramice za bebe, dječje kašice u staklenci, krema i sapun za ruke i troslojni papirnati ručnici.
"Vlada će pratiti kretanja cijena proizvoda na tržištu te kontrolirati i moderirati ovu odluku. Trgovce pozivamo da su ovo maksimalne cijene te ako tržišne okolnosti to dopuštaju oni mogu ići i s nižim cijenama od navedenih. Odluka na snagu stupa 1. prosinca", poručio je Šušnjar.
Uskoro opširnije...