neizbrisiv ožiljak

Više od 500 žrtava pedofilije ove godine u Hrvatskoj: Pratite što vam djeca rade na internetu

V. B.

25.10.2025 u 19:26

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Michelle Lane / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Zbog sve većeg broja spolno zlostavljane djece u Hrvatskoj se, po uzoru na skandinavske države, uskoro otvara utočište za žrtve

Slučaj 29-godišnjeg Hrvata iz okolice Rijeke koji je vodio globalnu mrežu pedofila i zlostavljao djevojčicu otvorio je pitanje sigurnosti djece na internetu, odgovornosti sustava i podrške žrtvama. Zbog sve većeg broja sličnih slučajeva u Hrvatskoj se, po uzoru na skandinavske države, uskoro otvara utočište za žrtve zlostavljanja, javlja RTL Danas.

Predator u zatvoru

Predator je trenutno u zatvoru, no psihološke posljedice za njegove žrtve ostavljaju neizbrisiv ožiljak, upozoravaju stručnjaci.

“Ovakvi slučajevi su devastirajući za svako dijete, ne samo za dijete nego i za cijelu obitelj. Djeca koja su seksualno zlostavljana pokazuju strah i pojačano seksualno ponašanje, i to se može prepoznati,” kaže Dubravka Nemarnik iz Udruge Ruka koja pruža podršku žrtvama pedofilije.

vezane vijesti

Podaci Ureda pravobraniteljice za djecu pokazuju da u čak 90 posto slučajeva prijava zlostavljanja izostane. Djeca često zbog ucjene ili nesvjesnosti zločina ne žele da se znakovi zlostavljanja budu prepoznati.

Djeca u vlastitim domovima, u prostorima gdje osjećaju sigurnost, često su prisiljena snimati i dijeliti seksualni sadržaj pod utjecajem ili strahom od zlostavljača, upozorava Tomislav Ramljak iz Centra za sigurniji internet.

Predatore dodatno motivira i minimalna kaznena politika.

Trauma prisjećanja

U Hrvatskoj je u devet mjeseci 2024. zabilježeno 479 kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, dok je u istom razdoblju 2025. broj narastao na 504. Broj slučajeva dječje pornografije lani je bio 279, a ove godine 330.

Kada se zločin otkrije, žrtve prolaze kroz novu traumu prisjećanja. Kako bi se to ublažilo, Ministarstvo pravosuđa pokreće Barnahus – Dječju kuću, model koji okuplja sve službe pod jednim krovom. Žrtve će na jednom mjestu dobiti psihološku, pravnu i medicinsku podršku, bez dodatnog hodanja po institucijama. Projekt bi trebao biti realiziran početkom iduće godine.

“Drago mi je da su se stvari pokrenule, ali apeliram da se razmisli o pokrivanju cijele regije, a ne centralizaciji u Zagrebu. Djeca iz ruralnih krajeva često nemaju mogućnosti doći do grada s roditeljima,” dodaje Ramljak.

Nemarnik ističe važnost praćenja aktivnosti djece na internetu: “Postoje aplikacije koje mogu pratiti što dijete radi online, koje aplikacije posjećuje, što stavlja na internet. Roditelji ih trebaju koristiti.”

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
regionalni čelnik

regionalni čelnik

U Valenciji 50 tisuća ljudi na ulicama tražilo zatvor za Manzona
un rezolucija

un rezolucija

Rubio: SAD priprema međunarodne snage za Pojas Gaze
ne Gundremmingen

ne Gundremmingen

Srušeni su tornjevi jedne od najvećih nuklearki u Njemačkoj. Evo što će biti na njenom mjestu

najpopularnije

Još vijesti