VIDEO Ukrajina napala ruski naftovod, Mađarska bijesna!

Napad na naftovod
Napad na naftovod
Ukrajina napala crpnu stanicu Uneča, dio naftovoda Družba

Ukrajinska vojska je napala naftnu crpnu stanicu Uneča, dio naftovoda Družba u ruskoj oblasti Brjansk, potvrdio je kasno u četvrtak Robert Brovdi, zapovjednik snaga za bespilotne sustave.

Brovdi je na Telegramu objavio video koji prikazuje veliki požar na postrojenju s brojnim spremnicima goriva, no Reuters nije mogao potvrditi loakciju infrastrukture na temelju prikazanog.

Isporuke sirove nafte iz Rusije u Mađarsku putem naftovoda Družba zaustavljene su zbog napada na naftovod u blizini rusko-bjeloruske granice, rekao je mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto u objavi na Facebooku.

'Pokušaj da nas uvuku u rat'

"Tijekom noći smo primili vijest da je naftovod Družba na rusko-bjeloruskoj granici više puta napadnut - treći put u kratkom vremenskom periodu. Ponovno je zaustavljen prijevoz sirove nafte u Mađarsku", napisao je na Facebooku. "Ovo je još jedan napad na energetsku sigurnost naše zemlje. Još jedan pokušaj da nas uvuku u rat", ustvrdio je Szijjarto, poručivši da "neće uspjeti" te da će Mađarska nastaviti podržavati napore ka miru i svom snagom štititi svoje nacionalne interese.

Za razliku od većine europskih zemalja, Slovačka i Mađarska su i dalje ovisne o ruskim energentima i većinu sirove nafte dobivaju putem naftovoda Družba koji prolazi Bjelorusijom i Ukrajinom prema Mađarskoj i Slovačkoj.

Napad na naftovod
Napad na naftovod

Ukrajina je pojačala napade na rusku energetsku infrastrukturu, posebno ciljajući sektor koji igra veliku ulogu u financiranju ruskog ratnog stroja. Novac od prodaje nafte i plina čini četvrtinu sveukupnog prihoda za proračun Rusije.

Zbog gotovo svakodnevnih napada dronovima na rafinerije nafte te plinovode i naftovode, u znatnom broju ruskih oblasti je došlo do nestašice goriva.

Rusija je također pojačala svoje napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu.

