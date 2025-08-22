VIDEO Ukrajina napala ruski naftovod, Mađarska bijesna!

Brovdi je na Telegramu objavio video koji prikazuje veliki požar na postrojenju s brojnim spremnicima goriva, no Reuters nije mogao potvrditi loakciju infrastrukture na temelju prikazanog.

Isporuke sirove nafte iz Rusije u Mađarsku putem naftovoda Družba zaustavljene su zbog napada na naftovod u blizini rusko-bjeloruske granice, rekao je mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto u objavi na Facebooku.

'Pokušaj da nas uvuku u rat'

"Tijekom noći smo primili vijest da je naftovod Družba na rusko-bjeloruskoj granici više puta napadnut - treći put u kratkom vremenskom periodu. Ponovno je zaustavljen prijevoz sirove nafte u Mađarsku", napisao je na Facebooku. "Ovo je još jedan napad na energetsku sigurnost naše zemlje. Još jedan pokušaj da nas uvuku u rat", ustvrdio je Szijjarto, poručivši da "neće uspjeti" te da će Mađarska nastaviti podržavati napore ka miru i svom snagom štititi svoje nacionalne interese.