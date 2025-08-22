Žena koju je Kremlj stavio na 'listu traženih': Ovo je zamka u koju Putin želi da upadnemo

Najviša diplomatkinja Europske unije (EU) upozorila je da Ukrajinu ne bi trebalo prisiljavati da se odrekne teritorija u korist Rusije kao dijela budućeg mirovnog sporazuma
U svom prvom intervjuu za britanske medije otkako su se čelnici EU-a priključili mirovnim pregovorima koje je u Bijeloj kući vodio Donald Trump s Ukrajinom, estonska premijerka Kaja Kallas izjavila je za BBC-jev program Today da bi dopuštanje Rusiji da zadrži ukrajinske teritorije predstavljalo 'zamku u koju Putin želi da upadnemo'.
Rusija već dugo polaže pravo na regiju Donbas u istočnoj Ukrajini, a vojna agresija natjerala je više od 1,5 milijuna Ukrajinaca na bijeg u proteklom desetljeću. Ukrajina je ustrajno odbijala prepustiti Donbas Kremlju u zamjenu za mir, premda je Trump istaknuo potrebu za 'razmjenom teritorija'.
Kallas – koju je Kremlj uvrstio na svoj popis 'traženih osoba' – također je govorila o važnosti 'vjerodostojnih i snažnih' sigurnosnih jamstava za Ukrajinu. Priznala je da u ovoj fazi pregovora nema mnogo 'konkretnih koraka' kojima bi se osigurala odvraćajuća snaga.
Na potezu je Koalicija voljnih
'Najjače sigurnosno jamstvo jest snažna ukrajinska vojska', rekla je, naglašavajući da je ključno uspostaviti jamstva koja 'neće ostati samo mrtvo slovo na papiru'. Dodala je da je na državama članicama Koalicije voljnih da precizno odrede čime mogu doprinijeti te da još nije jasno u kojem će kapacitetu te snage djelovati.
Vođe ključnih zemalja EU-a – uključujući Francusku, Njemačku, Italiju i Finsku – prošloga su se tjedna pridružile ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom na razgovorima u Bijeloj kući, svega nekoliko dana nakon što je Trump ugostio ruskog predsjednika Vladimira Putina u vojnoj bazi na Aljasci.
Na tom samitu Putin je, kaže Kallas, dobio 'sve što je želio', što će, prema njezinim riječima, utjecati na njegovu volju za daljnje pregovore o miru.
'Dobio je toplu dobrodošlicu i postigao da se sankcije ne uvedu – upravo to je želio. Putin se sada samo smije i ne zaustavlja ubijanja, već ih pojačava', upozorila je Kallas. 'Zaboravljamo da Rusija nije učinila nijedan ustupak.'
Istaknula je da je EU pripremio 19. paket sankcija kako bi izvršio dodatni pritisak na ruskog čelnika i potaknuo ga na ozbiljnije razgovore.
Trump je pak u četvrtak postavio dvotjedni rok za procjenu uspješnosti mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine. 'Rekao bih da ćemo unutar dva tjedna znati u kojem će smjeru stvari krenuti', izjavio je u telefonskom intervjuu Toddu Starnesu, voditelju desničarskog medija Newsmax. 'Nakon toga možda ćemo morati zauzeti drugačiji pristup', dodao je Trump.
Zelenski: Signali iz Rusije su nepristojni
No Zelenski je izrazio sumnju u Putinovu spremnost da se sastane s njim. U komentarima, koje je u četvrtak prenijela agencija Agence France-Presse, Zelenski je optužio Rusiju da izbjegava 'nužnost' održavanja sastanka između čelnika dviju zemalja.
'Trenutni signali iz Rusije su, iskreno, nepristojni. Pokušavaju izbjeći potrebu za susretom. Ne žele završiti ovaj rat', rekao je.
Također je izvršio pritisak na zapadne saveznike, naglasivši da Ukrajina želi 'razumjeti arhitekturu sigurnosnih jamstava u roku od sedam do deset dana'. 'Moramo jasno znati koja će zemlja biti spremna učiniti što, i to u svakom konkretnom trenutku', dodao je.
Zelenski je osudio i veliki zračni napad Rusije u ranim jutarnjim satima u četvrtak, rekavši da se Moskva ponaša kao da ne postoje globalni napori da se rat zaustavi. Napadnuto je 11 lokacija u Ukrajini; najmanje jedna osoba je poginula, a više od desetak ih je ranjeno, uključujući civile u zapadnom gradu Lavovu, blizu poljske granice.
Čelnici EU-a: Putinu rijetko tko vjeruje
Brojni europski čelnici ranije su potvrdili stavove EU-a i Ukrajine o Putinovoj nespremnosti na iskren mirovni dogovor. Finski predsjednik Alexander Stubb izjavio je da mu se 'rijetko može vjerovati' te da je duboko skeptičan prema mogućnosti da će na kraju pristati na bilateralni susret sa Zelenskim.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron opisao je ruskog čelnika kao 'predatora i čudovište na našem pragu' te izrazio 'najveću sumnju' da će Putin iskreno raditi na postizanju mira.
Oba čelnika sudjelovala su na mirovnim pregovorima u Bijeloj kući u ponedjeljak.
Zelenski je izjavio da je spreman sastati se s Putinom 'u bilo kojem formatu', ali je novinarima u četvrtak priznao kako još uvijek nema nikakvih signala iz Moskve da 'zaista namjeravaju sudjelovati u suštinskim pregovorima'.