Žena koju je Kremlj stavio na 'listu traženih': Ovo je zamka u koju Putin želi da upadnemo

U svom prvom intervjuu za britanske medije otkako su se čelnici EU-a priključili mirovnim pregovorima koje je u Bijeloj kući vodio Donald Trump s Ukrajinom, estonska premijerka Kaja Kallas izjavila je za BBC-jev program Today da bi dopuštanje Rusiji da zadrži ukrajinske teritorije predstavljalo 'zamku u koju Putin želi da upadnemo'.

Rusija već dugo polaže pravo na regiju Donbas u istočnoj Ukrajini, a vojna agresija natjerala je više od 1,5 milijuna Ukrajinaca na bijeg u proteklom desetljeću. Ukrajina je ustrajno odbijala prepustiti Donbas Kremlju u zamjenu za mir, premda je Trump istaknuo potrebu za 'razmjenom teritorija'.

Kallas – koju je Kremlj uvrstio na svoj popis 'traženih osoba' – također je govorila o važnosti 'vjerodostojnih i snažnih' sigurnosnih jamstava za Ukrajinu. Priznala je da u ovoj fazi pregovora nema mnogo 'konkretnih koraka' kojima bi se osigurala odvraćajuća snaga.

Na potezu je Koalicija voljnih

'Najjače sigurnosno jamstvo jest snažna ukrajinska vojska', rekla je, naglašavajući da je ključno uspostaviti jamstva koja 'neće ostati samo mrtvo slovo na papiru'. Dodala je da je na državama članicama Koalicije voljnih da precizno odrede čime mogu doprinijeti te da još nije jasno u kojem će kapacitetu te snage djelovati.

Vođe ključnih zemalja EU-a – uključujući Francusku, Njemačku, Italiju i Finsku – prošloga su se tjedna pridružile ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom na razgovorima u Bijeloj kući, svega nekoliko dana nakon što je Trump ugostio ruskog predsjednika Vladimira Putina u vojnoj bazi na Aljasci.