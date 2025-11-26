[VIDEO] Putin se primio lutnje: Pogledajte sviračko umijeće ruskog predsjednika

Ruski predsjednik Vladimir Putin nalazi se u posjetu Kirgistanu, gdje je naratko pokazao svoje sviračko umijeće

Vladimir Putin u srijedu je nakratko isprobao komuz, tradicionalnu kirgistansku lutnju s tri žice, tijekom kratkog kulturnog posjeta. Scena se odvijala pred Aleksandrom Lukašenkom i drugim dužnosnicima okupljenim u Biškeku na summitu ODKB-a.

Putin in a yurt: Russian leader played a traditional Kyrgyz instrument pic.twitter.com/l2puiix6AK — SprintMedia Press (@SprintMediaNews) November 26, 2025

Scena se dogodila tijekom obilaska u kojem se gostujuće čelnike upoznalo s lokalnim tradicijama. Osoblje je pokazalo kako komuz zauzima središte kirgiske glazbe, a Putin je isprobao nekoliko nota prije nego što je grupa krenula na daljnje sastanke.

Ovo nije prvi put da se Putin 'bacio u glazbene vode'. Još 2010., dok nije bio pod sankcijama Zapada, Putin je otpjevao verziju pjesme Blueberry Hill na dobrotvornoj večeri u Sankt Peterburgu.