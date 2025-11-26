'rock zvijezda'

[VIDEO] Putin se primio lutnje: Pogledajte sviračko umijeće ruskog predsjednika

M. Šu.

26.11.2025 u 19:43

Vladimir Putin zasvirao lutnju
Vladimir Putin zasvirao lutnju Izvor: Profimedia / Autor: Alexander Kazakov / Zuma Press / Profimedia
Bionic
Reading

Ruski predsjednik Vladimir Putin nalazi se u posjetu Kirgistanu, gdje je naratko pokazao svoje sviračko umijeće

Vladimir Putin u srijedu je nakratko isprobao komuz, tradicionalnu kirgistansku lutnju s tri žice, tijekom kratkog kulturnog posjeta. Scena se odvijala pred Aleksandrom Lukašenkom i drugim dužnosnicima okupljenim u Biškeku na summitu ODKB-a.

Scena se dogodila tijekom obilaska u kojem se gostujuće čelnike upoznalo s lokalnim tradicijama. Osoblje je pokazalo kako komuz zauzima središte kirgiske glazbe, a Putin je isprobao nekoliko nota prije nego što je grupa krenula na daljnje sastanke.

vezane vijesti

Ovo nije prvi put da se Putin 'bacio u glazbene vode'. Još 2010., dok nije bio pod sankcijama Zapada, Putin je otpjevao verziju pjesme Blueberry Hill na dobrotvornoj večeri u Sankt Peterburgu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
nakon sjednice

nakon sjednice

Plenković o planovima nakon rušenja Vjesnika, komentirao i Milanovića, Thompsona...
CIJENA - DOM UMIROVLJENIKA

CIJENA - DOM UMIROVLJENIKA

Velika dilema pred Šutom i HDZ-om: 'Kupiti' bivšeg SDP-ovca ili odmah ići na izbore?
strašne scene

strašne scene

[FOTO/VIDEO] U požaru nebodera u Hong Kongu najmanje 44 mrtvih, došlo do prvih uhićenja

najpopularnije

Još vijesti