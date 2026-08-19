VIDEO Poskok na Velebitu uživa u jedenju ptice: 'Priroda nije uvijek nježna'

Zastrašujući, ali i vrlo zanimljiv prizor uhvaćen je na snimci koja je objavljena na službenoj Facebook stranici Nacionalnog parka Sjeverni Velebit .

Navodeći da 'Priroda ponekad pokaže svoje lice koje nije uvijek nježno i pitomo', objavili su snimku kako se poskok hrani jednom pticom, najvjerojatnije sjenicom. Tijekom hranjenja je bio ispod kamena kod jednog žbunja. Snimku je zabilježio Adam Rukavina, čuvar prirode u tom parku.

'Poskoci su predatori i važan dio prirodnog ekosustava, a njihov jelovnik čine različite životinje, među kojima su najčešće mali sisavci, gušteri i ptice. Iako je jedna od naših najotrovnijih zmija, poskok u pravilu izbjegava čovjeka i nije agresivan ako se ne osjeća ugroženo', pojasnili su iz Nacionalnog parka Sjeverni Velebit.