PREDATOR U AKCIJI

VIDEO Poskok na Velebitu uživa u jedenju ptice: 'Priroda nije uvijek nježna'

Ivor Kruljac

19.08.2026 u 15:02

Poskok jede pticu u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit
Poskok jede pticu u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit Izvor: Screenshot / Autor: Adam Rukavina/ Nacionalni park Sjeverni Velebit / Facebook
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Prizor je snimio čuvar prirode u tom parku, Adam Rukavina, a iz Nacionalnog parka ističu da poskok nije agresivan ako se ne osjeća ugroženu, ali je jedna od naših najotrovnijih zmija

Zastrašujući, ali i vrlo zanimljiv prizor uhvaćen je na snimci koja je objavljena na službenoj Facebook stranici Nacionalnog parka Sjeverni Velebit.

Navodeći da 'Priroda ponekad pokaže svoje lice koje nije uvijek nježno i pitomo', objavili su snimku kako se poskok hrani jednom pticom, najvjerojatnije sjenicom. Tijekom hranjenja je bio ispod kamena kod jednog žbunja. Snimku je zabilježio Adam Rukavina, čuvar prirode u tom parku.

'Poskoci su predatori i važan dio prirodnog ekosustava, a njihov jelovnik čine različite životinje, među kojima su najčešće mali sisavci, gušteri i ptice. Iako je jedna od naših najotrovnijih zmija, poskok u pravilu izbjegava čovjeka i nije agresivan ako se ne osjeća ugroženo', pojasnili su iz Nacionalnog parka Sjeverni Velebit.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
izazvao eksplozije

izazvao eksplozije

U Hrvatskoj uhićen Ukrajinac za kojeg se sumnja da je raznio Sjeverni tok!
BEZ OKUPACIJE

BEZ OKUPACIJE

Što ako Rusija napadne NATO? Ovo je plan od tri faze
policija ga već pronašla

policija ga već pronašla

VIDEO Bivši profesionalni vojnik kod Trogira u zrak puštao zapaljene lampione

najpopularnije

Još vijesti