VIDEO Keleminec ispred stana Katarine Peović pustio Thompsona, ona mu zasvirala 'Bella Ciao'

Dražen Keleminec, predsjednik Autohtone – Hrvatske stranke prava (A-HSP) stigao je u subotu sa svojim pristašama pred stan Katarine Peović, predsjednice Radničke fronte. Branitelje, domoljube i pravaše već je ranije pozvao na taj prosvjed, a nekolica njih naposljetku se okupila pred njenim stanom sa zastavama i HOS-ovim majicama.

Kako je vidljivo iz snimke koju je Autohtona objavila na YouTubeu poredali su se uz zvučnik te su skup započeli himnom.