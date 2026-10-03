VIDEO Keleminec ispred stana Katarine Peović pustio Thompsona, ona mu zasvirala 'Bella Ciao'

Keleminec i njegove pristaše ispred stana Katarine Peović iz Radničke fronte pustili su 'Bojnu Čavoglave' i, kako su kazali, njoj posvećenu pjesmu. Ona im je uzvratila 'Bellom Ciao'...
Dražen Keleminec, predsjednik Autohtone – Hrvatske stranke prava (A-HSP) stigao je u subotu sa svojim pristašama pred stan Katarine Peović, predsjednice Radničke fronte. Branitelje, domoljube i pravaše već je ranije pozvao na taj prosvjed, a nekolica njih naposljetku se okupila pred njenim stanom sa zastavama i HOS-ovim majicama.
Kako je vidljivo iz snimke koju je Autohtona objavila na YouTubeu poredali su se uz zvučnik te su skup započeli himnom.
Keleminec je zatim dao znak za puštanjem pjesme posvećene Katarini Peović. ‘Neka čuje hit koji smo napravili upravo za nju’, poručio je.
‘Na zidu ti Tito, u srcu Guevara, dok proračun naš tvoj račun otvara. Na sigurnom faksu, u debelom hladu, prodaješ nam davno propalu baladu. Fakultet ti služi ko crvena baza, za širenje starih i propalih fraza. Dok smrt fašizmu s prozora vičeš, od ove države ti eure stječeš. U stanu od oca, prvoborca starog, živiš bez brige i ikakvog napora. Dok sloboda narodu kroz mikrofon ječi, narod te plaća da prosipaš riječi’, kažu stihovi.
Uz ulicu se orila i Thompsonova 'Bojna Čavoglave'.
Na prosvjed i prozivke Katarina Peović im je ispred ulaza uzvratila svirkom pjesme 'Bella Ciao' na gitari, dok je na ušima imala slušalice, što se vidi iz videozapisa koji je objavila VIDA TV.