VIDEO Brnabić u okršaju sa zastupnikom u Skupštini Srbije: 'Miloše, to što smo vi i ja gej...'

Tijekom rasprave Parandilović se Brnabić uporno obraćao s 'ti', poručujući pritom da, prema njegovu stavu, kao predsjednica parlamenta ne zaslužuje poštovanje. Zbog takvog načina obraćanja dobio je opomenu, ali ni nakon toga nije promijenio ton komunikacije.

Brnabić mu je potom odgovorila spominjući seksualnu orijentaciju.

'I da vam kažem, Miloše, to što smo gej i vi i ja ne znači da možemo biti na 'ti'. Je li u redu? Nemojte tako', poručila je.

Dodala je da seksualna orijentacija nema nikakve veze s bliskošću ili odnosom među ljudima.