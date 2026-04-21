VIDEO Brnabić u okršaju sa zastupnikom u Skupštini Srbije: 'Miloše, to što smo vi i ja gej...'

U Narodnoj skupštini Srbije izbila je oštra rasprava između predsjednice parlamenta Ane Brnabić i zastupnika Miloša Parandilovića iz stranke Novo lice Srbije
Tijekom rasprave Parandilović se Brnabić uporno obraćao s 'ti', poručujući pritom da, prema njegovu stavu, kao predsjednica parlamenta ne zaslužuje poštovanje. Zbog takvog načina obraćanja dobio je opomenu, ali ni nakon toga nije promijenio ton komunikacije.
Brnabić mu je potom odgovorila spominjući seksualnu orijentaciju.
'I da vam kažem, Miloše, to što smo gej i vi i ja ne znači da možemo biti na 'ti'. Je li u redu? Nemojte tako', poručila je.
Dodala je da seksualna orijentacija nema nikakve veze s bliskošću ili odnosom među ljudima.
'Jedno je seksualna orijentacija, a drugo jesmo li prijatelji. Te dvije stvari ne podrazumijevaju jedna drugu, kao što se vidi. Zato se zadržimo na 'vi'', rekla je Brnabić.
Rasprava je tako zaoštrila ionako napetu atmosferu u srpskom parlamentu, a dio prijepora izazvali su upravo način međusobnog obraćanja i razina političke komunikacije u parlamentu.