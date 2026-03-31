O MILANOVIĆEVU POTEZU

Picula: 'Vučiću je trebalo reći – dosta. Potreban je oštriji kurs prema režimu u Beogradu'

L. Š.

31.03.2026 u 20:28

Aleksandar Vučić i Tonino Picula
Aleksandar Vučić i Tonino Picula Izvor: Pixsell
Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula za RTL Danas je komentirao odluku predsjednika Zorana Milanovića o otkazivanju samita Brdo-Brijuni, a osvrnuo se i na prozivke iz Srbije

'Mislim da je odluka očekivana. U jednom trenutku Aleksandru Vučiću doista treba reći 'dosta' i na sve moguće načine suziti mu mogućnost da svojim toksičnim izjavama manipulira i dezinformira prije svega javnost u Srbiji, ali jednako tako u međunarodnom kontekstu', rekao je Picula za RTL Danas.

Na pitanje novinarke Leone Šiljeg kako nastaviti odnose, Picula je odgovorio: 'U tome doista treba biti dosljedan. Kad kažem dosljedan, onda treba kazati jasno 'ne' ne samo Aleksandru Vučiću i njegovima, nego i onima koji doista prakticiraju prorusku i prosrpsku politiku - kao što je to recimo i Milorad Dodik - njemu također treba suziti mogućnost da politički djeluje, prije svega u Hrvatskoj.'

'Jednako tako bi Vlada trebala više napraviti i imati oštriji kurs prema režimu u Beogradu. Nije dovoljno zabraniti proruskim i prosrpskim političarima iz Crne Gore zabraniti dolazak u Hrvatsku, treba doista suziti mogućnost Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci koja je, usput rečeno, dio Europske pučke stranke. Naprosto, treba im slati oštre poruke', nastavlja naš sugovornik.

Odgovorio je i predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja je navela da 'kuka više nego blokaderi te da je frustriran zbog propale investicije'. 'Nemam razloga biti frustriran, ja prije svega želim pomoći onima u Srbiji koji svojom politikom žele s vremenom uklanjati jaz između Beograda i Bruxellesa, a ne povećavati ga', poručuje Picula.

