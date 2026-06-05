Zbog curenja zraka iz Međunarodne svemirske postaje astronauti bili u mjerama predostrožnosti

Astronautima na Međunarodnoj svemirskoj postaji naređeno je da se pripreme za moguću evakuaciju zbog curenja zraka, objavila je NASA, ali je pedesetak minuta kasnije objavljeno da je astronautima koji su se nalazili u skloništu, odjeveni u svemirska odijela kao mjeru predostrožnosti, rečeno da mogu izaći iz letjelice Crew Dragon
Curenje se događalo na ruskom dijelu postaje, a posadi je bilo rečeno da se sklone u svemirsku letjelicu Crew Dragon koja je pričvršćena za postaju.
Bethany Stevens, glasnogovornica NASA-e, u priopćenju je otkrila da se pukotina kroz koju curi zrak nalazi u tunelu za transfer servisnog modula Zvezda te da ga je Roskosmos, ruska državna tvrtka za svemirska istraživanja, dosad sanirao koliko god je to bilo moguće.
"Pukotine su oduvijek bile problem koji NASA vrlo pomno prati. NASA i Roskosmos rade na utvrđivanju uzroka pukotina, a Roskosmos rješava problem operativnim mjerama ublažavanja i povremenim djelomičnim popravcima", navela je.
Što je ISS?
Međunarodna svemirska postaja (ISS) najveća je ljudska građevina u svemiru. Riječ je o svojevrsnom laboratorij koji se koristi za provođenje eksperimenata u uvjetima male gravitacije te predstavlja zajednički projekt pet svemirskih agencija iz 15 zemalja.
Neprekidno je nastanjena od studenoga 2000. godine, a na njoj živi i radi sedmeročlana posada koja putuje brzinom od osam kilometra u sekundi. Tri člana posade su astronauti NASA, trojica su ruski kozmonauti, a jedna članica dolazi iz Francuske. Prema dostupnim informacijama, pet članova posade trenutno se nalazi na sigurnom mjestu dok dvojica ruskih kozmonauta pokušavaju otkloniti problem. Na postaji se nalaze: Christopher Williams, Jessica Meir, Jack Hathaway (svi iz NASA-e), Sergej Mikajev, Sergej Kud-Sverčkov, Andrej Fedjaev (svi RSFA), te Francuskinja Sophie Adenot iz ESA-e.
U 24 sata svemirska postaja obiđe Zemlju 16 puta, prolazeći kroz 16 izlazaka i 16 zalazaka Sunca. Na postaji se nalazi životni i radni prostor veći od kuće sa šest spavaćih soba. Tu su i teretana te panoramski prozor s pogledom od 360 stupnjeva. S ISS-a astronauti i kozmonauti izlaze u svemir kako bi sudjelovali u izgradnji, održavanju i nadogradnji svemirske postaje. Raspon njezinih solarnih panela veći je od 100 metara, a na postaji se nalazi oko 13 kilometara električnih kabela.
Što je servisni modul Zvezda?
Prema informacijama NASA-e, kakko javlja Sky News, curenje zraka otkriveno je u servisnom modulu Zvezda, koji je bio prvi ruski doprinos ISS-u. Modul Zvezda postavljen je 25. srpnja 2000. godine te osigurava: stambeni prostor za posadu, sustave za održavanje života, distribuciju električne energije, sustave za obradu podataka, sustave upravljanja letom, pogonske sustave.
Također pruža komunikacijski sustav koji omogućuje daljinsko upravljanje sa Zemlje te sadrži priključak za pristajanje ruskih svemirskih letjelica Soyuz i Progress.