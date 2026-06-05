Zbog curenja zraka iz Međunarodne svemirske postaje astronauti bili u mjerama predostrožnosti

Astronautima na Međunarodnoj svemirskoj postaji naređeno je da se pripreme za moguću evakuaciju zbog curenja zraka, objavila je NASA, ali je pedesetak minuta kasnije objavljeno da je astronautima koji su se nalazili u skloništu, odjeveni u svemirska odijela kao mjeru predostrožnosti, rečeno da mogu izaći iz letjelice Crew Dragon

Curenje se događalo na ruskom dijelu postaje, a posadi je bilo rečeno da se sklone u svemirsku letjelicu Crew Dragon koja je pričvršćena za postaju. Bethany Stevens, glasnogovornica NASA-e, u priopćenju je otkrila da se pukotina kroz koju curi zrak nalazi u tunelu za transfer servisnog modula Zvezda te da ga je Roskosmos, ruska državna tvrtka za svemirska istraživanja, dosad sanirao koliko god je to bilo moguće.

The Zvezda service module transfer tunnel, known as PrK, has suffered from cracks and leaks for some time, and has been mitigated by Roscosmos as much as possible to date. The cracks have always been a concern that NASA watches very closely. NASA and Roscosmos have been working… — Bethany Stevens (@NASASpox) June 5, 2026

"Pukotine su oduvijek bile problem koji NASA vrlo pomno prati. NASA i Roskosmos rade na utvrđivanju uzroka pukotina, a Roskosmos rješava problem operativnim mjerama ublažavanja i povremenim djelomičnim popravcima", navela je. Što je ISS? Međunarodna svemirska postaja (ISS) najveća je ljudska građevina u svemiru. Riječ je o svojevrsnom laboratorij koji se koristi za provođenje eksperimenata u uvjetima male gravitacije te predstavlja zajednički projekt pet svemirskih agencija iz 15 zemalja.