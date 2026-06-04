Inozemne službe odgovorne za vraćanje aviona iz Crne Gore u Beograd?

Kako se neslužbeno doznaje, crnogorske su službe vratile avion s 87 putnika, mahom ljudi s dosjeom povezanih sa SNS-om, iz Tivta u Beograd nakon dojave francuske obavještajne službe DGSE
Nakon što su sigurnosne službe Crne Gore vratile zrakoplov s nešto manje od 90 putnika u Beograd, jer su procijenili da bi njihov boravak mogao uzrokovati sigurnosni rizik tijekom summita EU-Zapadni Balkan, koji se u petak održava u Tivtu, Srbija je odlučila bez razloga sa svojih granica vratiti sve državljane Crne Gore.
No, prije ovog sigurnosno-diplomatskog skandala, u kojem su glavni akteri bili putnici zrakoplova Air Serbije, mahom ljudi s dosjeom izravno ili neizravno povezani sa SNS-om, intervenirali su francuski obavještajci.
Naime, francuska kompanija VINCi, koja upravlja zračnom lukom Nikola Tesla u Beogradu, prva je doznala za ovaj let. Nakon provjere putnika, podatke je preko službenika za vezu poslala francuskoj obavještajnoj službi DGSE, koja je potom obavijestila crnogorske službe, doznaje Antena M iz više dobro upućenih izvora.
Izdvajanje i kontrola
Uprava policije i Agencija za nacionalnu sigurnost, priopćile su da su "u okviru opsežnih, kontinuiranih i pojačanih aktivnosti koje se provode povodom održavanja Summita EU – Zapadni Balkan, na graničnom prijelazu Aerodrom Tivat izvršene pojačane granične i sigurnosne kontrole, kojom prilikom je izdvojen i stavljen pod kontrolu čarter let na relaciji Beograd–Tivat, kojim je u Crnu Goru doputovalo 87 državljana Republike Srbije".
Iz policije ističu da su u okviru očuvanja stabilnosti i sigurnosti, službe pravovremene identificirale osobe od sigurnosnog značaja te poduzele odgovarajuće radnje kako bi im onemogućile boravak u Crnoj Gori. To uključuje i uručenje rješenja o zabrani ulaska.
Kako su se francuske službe našle u cijeloj priči? Vrlo jednostavno, uz srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, između ostalih, na summitu će biti prisutan i francuski predsjednik Emmanuel Macron.