Inozemne službe odgovorne za vraćanje aviona iz Crne Gore u Beograd?

Nakon što su sigurnosne službe Crne Gore vratile zrakoplov s nešto manje od 90 putnika u Beograd, jer su procijenili da bi njihov boravak mogao uzrokovati sigurnosni rizik tijekom summita EU-Zapadni Balkan, koji se u petak održava u Tivtu, Srbija je odlučila bez razloga sa svojih granica vratiti sve državljane Crne Gore.

No, prije ovog sigurnosno-diplomatskog skandala, u kojem su glavni akteri bili putnici zrakoplova Air Serbije, mahom ljudi s dosjeom izravno ili neizravno povezani sa SNS-om, intervenirali su francuski obavještajci.

Naime, francuska kompanija VINCi, koja upravlja zračnom lukom Nikola Tesla u Beogradu, prva je doznala za ovaj let. Nakon provjere putnika, podatke je preko službenika za vezu poslala francuskoj obavještajnoj službi DGSE, koja je potom obavijestila crnogorske službe, doznaje Antena M iz više dobro upućenih izvora.