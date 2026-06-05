Putin otkrio hoće li se sastati sa Zelenskim

Ruski čelnik obratio se poslovnoj zajednici na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, a pitanje svih pitanja bilo je - hoće li odgovoriti na poziv Volodimira Zelenskog

U svojim uvodnim riječima osvrnuo se na 'krađu' ruske imovine i utjecaj koji je to imalo na američki dolar i euro. Također je pohvalio Kinu kao 'strateškog partnera' Moskve i rekao da je inflacija u Rusiji 'značajno usporila', prenosi Sky news.

Nije zaobišao svoje omiljene teme, kazavši kako se Rusija nalazi uz globalnu većinu, da je njezine novootkrivene veze stavljaju na prosperitetniji put nego što bi to bilo sa Zapadom i da takozvani 'novi svjetski poredak' postaje stvarnost. Ukratko - bez panike! To je, smatraju analitičari, pokušaj uvjeravanja ruskih poslovnih čelnika da je trenutni smjer zemlje ispravan, unatoč rastućim troškovima rata. Bacio pogled na pismo Osvrnuo se i na pismo Volodimira Zelenskog. Ruski čelnik rekao je da mu je pismo pokazano jučer, ali 'nije imao priliku detaljno ga pogledati'. Rekao je da je jutros 'bacio pogled' i obratio pozornost na nekoliko elemenata: prvo, Zelenski je spomenuo svoje godine, rekavši da su godine važne, ali najvažnije je da svoj posao obavlja kako treba.

Putin je rekao da se ruski poslovni čovjek sastao sa Zelenskim u Kijevu, dodajući da nikada nije odbio sastanak, ali ne vidi smisao sastanka radi samog sastanka. 'Ono što nam treba su sporazumi i aranžmani, ne na šest mjeseci ili godinu dana, već dugoročno', dodao je. 'Ali prvo moramo doći do rješenja, i to je srž problema.' Na pitanje hoće li se sastati sa Zelenskim, rekao je: 'Zasad ne vidim smisao.' 'Zahvalan Donaldu, ali...' Cijelo vrijeme Zelenskog nije spominjao imenom, već je o njemu govorio kao o 'autoru pisma', a posprdno se, uz odobravanje publike, osvrnuo i na njegov odjevni stil. Rekao je da ne razumije zašto Ukrajina ne želi da administracija Donalda Trumpa djeluje kao jamac mirovnih pregovora. 'Zahvalan sam Donaldu, ali ima još posla', dodao je Putin. Nastavio je rekavši da je 'pogrešno' što je Ukrajina javno objavila razgovore. Podsjetimo, ukrajinski predsjednik je u otvorenom pismu ustvrdio da je ruski vođa pod pritiskom vlastitog naroda da prekine rat. Zelenski je također predložio sastanak licem u lice između dvojice čelnika.