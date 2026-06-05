VIDEO Trumpa prozvali da spava u Ovalnom uredu, Bijela kuća objavila žestok odgovor

Ovo nije prva snimka koja prikazuje američkog predsjednika dok spava, a Bijela kuća ističe da je Trump ' najbistriji, najdostupniji i najenergičniji predsjednik u američkoj povijesti'
Događaj u Ovalnom uredu posvećen promociji ugljena, a američki predsjednik Donald Trump sjedi zatvorenih očiju drijema.
Upravo to prikazuje viralna snimka na društvenim mrežama koja je izazvala burnu reakciju Bijele kuće. Kako ističe medij Daily Beast, jedna objava te snimke, koja je prikupila preko 4 milijuna pregleda, tvrdi da je Trump potpuno zaspao, ali se autor našalio pitanjem: 'Koliko će Bijeloj kući trebati da ustvrdi da je samo trepnuo'.
Na tom tragu, X profil Rapid Response je kratko poručio: 'Oči su mu doslovno otvorene na snimci koju ste objavili, vi glupi idioti'.
Davis Ingle, glasnogovornik Bijele kuće, odbacio je optužbe da je Trump spavao, a pritom je napao spomenuti medij koji je o snimci pisao.
'Predsjednik Trump je najbistriji, najdostupniji i najenergičniji predsjednik u američkoj povijesti. Dok poremećeni i Daily Beast koji je pred propašću preko svojih beznačajnih novinara koji snifaju ljepilo gura neutemeljene teorije zavjere, predsjednik Trump radi danonoćno kako bi našu zemlju učinio većom nego ikad prije', rekao je.
Rasprava i u Kongresu: 'Studeni dolazi'
Snimka je čak bila i tema u američkom Kongresu. Demokratski zastupnik Ted Lieu je državnog tajnika Marca Rubija priupitao o tri snimke koji pokazuju da Trump spava dok se sve više nagađa o zdravstvenom stanju američkog predsjednika.
Rubio je sa svoje strane naveo da ga Trump zove u 2 ili 5 ujutro te da ima više energije od ljudi koji su desetak godina mlađi.
'Nikad nisam vidio da je zaspao. Naprotiv, taj čovjek nikad ne spava', rekao je Rubio.
Ipak demokratski zastupnik je kasnije komentirao: 'Američki narod vjeruje vlastitim očima. Studeni dolazi', referirajući se na izbore za kongres u sredini predsjedničkog mandata gdje se očekuje veliki potop Republikanaca.