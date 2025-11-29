Venezuela odgovorila Trumpu: 'To je kolonijalistička prijetnja!'

Venezuela je osudila objavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi zračni prostor oko Venezuele trebalo smatrati zatvorenim, navodi se u priopćenju vlade u subotu
Ranije Trumpove komentare nazvali su 'kolonijalističkom prijetnjom' suverenitetu zemlje i nespojivima s međunarodnim pravom.
Trump je u subotu rekao da zračni prostor iznad i oko Venezuele treba smatrati 'u cijelosti zatvorenim', ali nije dao daljnje detalje.
"Svim zrakoplovnim tvrtkama, pilotima, dilerima droge i trgovcima ljudima - molimo vas da ZRAČNI PROSTOR IZNAD I OKO VENEZUELE smatrate POTPUNO ZATVORENIM", napisao je Trump u objavi na Truth Socialu.
Američki napadi na brodove koji navodno prevoze drogu u području Kariba traju već mjesecima, a istodobno se u regiji gomilaju američke vojne snage. Istodobno je Trump u Venezueli odobrio tajne operacije CIA-e. Predsjednik je ovaj tjedan pripadnicima vojske obznanio da će SAD "vrlo brzo" započeti s kopnenim operacijama da bi se zaustavile osobe za koje se sumnja da su venezuelski trgovci drogom.
Prošli je tjedan američki regulator zrakoplovstva upozorio glavne zrakoplovne tvrtke na "potencijalno opasnu situaciju" za vrijeme prelijetnja Venezuele zbog "pogoršane sigurnosne situacije i pojačane vojne aktivnosti u ili oko" te južnoameričke države. Venezuela je oduzela operativna prava za šest velikih međunarodnih zrakoplovnih tvrtki koje su obustavile letove u tu zemlju nakon upozorenja američke Federalne uprave za zrakoplovstvo. Trumpova administracija optužila je Madura za umiješanost u trgovinu drogom, što on negira.