Venezuela odgovorila Trumpu: 'To je kolonijalistička prijetnja!'

Ranije Trumpove komentare nazvali su 'kolonijalističkom prijetnjom' suverenitetu zemlje i nespojivima s međunarodnim pravom.

Trump je u subotu rekao da zračni prostor iznad i oko Venezuele treba smatrati 'u cijelosti zatvorenim', ali nije dao daljnje detalje.

"Svim zrakoplovnim tvrtkama, pilotima, dilerima droge i trgovcima ljudima - molimo vas da ZRAČNI PROSTOR IZNAD I OKO VENEZUELE smatrate POTPUNO ZATVORENIM", napisao je Trump u objavi na Truth Socialu.