Venecija uvodi nove mjere od četvrtka: Masovni turizam prešao je granicu

Lokalne će vlasti zabraniti i korištenje prijenosnih zvučnika turističkim vodičima da bi se "zajamčio mir stanovnicima grada" i omogućilo slobodnije kretanje pješaka.

Uvest će se i novčane kazne u rasponu od 25 do 500 eura za sve one koji se ne budu pridržavali novih mjera, koje su prvobitno trebale stupiti na snagu s početkom lipnja, no odgođene su za početak kolovoza.

Najnovija ograničenja odnosit će se na središte Venecije i otoke Murano, Burano i Torcello.

U travnju je Venecija postala prvi grad u svijetu koji je uveo poseban sustav plaćanja za ulazak u središte grada za posjetitelje izvana u sklopu eksperimenta čija je svrha odvratiti izletnike od dolaska onamo u vrijeme najvećih gužvi.

Pilot program, čiju primjenu pozorno prate i ostala europska turistička odredišta trajao je samo 29 dana.

Završen je u srpnju, no utro je put razdoblju konzultacija nakon kojih će se odlučiti na koji način nastaviti ovaj projekt u budućnosti.

Treba istaknuti da u slučaju turističkih grupa postoje brojna izuzeća od pravila. Primjerice: ne broje se djeca do dvije godine života, a ograničenja se ne odnose ni na učenike i studente koji u Veneciju stižu u edukativni posjet ili su na studijskom putovanju, ističe Reuters.